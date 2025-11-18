Γλυκερία: Εγώ είμαι αυτή που είμαι, από το χώρο μου δεν με στήριξαν, αλλά ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει

Η Γλυκερία βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno». Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή της, τους στόχους της, ενώ απάντησε και για τα αρνητικά σχόλια και τις κακίες που άκουσε…

«Όταν κρατάς την αισιοδοξία σου όλα θα πάνε καλά. Είναι μια εποχή που γίνονται εσωτερικές αλλαγές. Παίρνεις αποφάσεις. Εγώ λέω τι θέλω για το μέλλον, πετάω τα παλιά και την τοξικότητα, αν και δεν είναι εύκολο», είπε αρχικά η Γλυκερία.

Η Γλυκερία είπε στη συνέχεια: «Είναι θέμα του πόσο αποφασιστικός είσαι για να είσαι ωραία με τον εαυτό σου. Έχω αποφασίσει να είμαι καλά με τον εαυτό μου, γιατί πιστεύω ότι το αξίζω. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει αλλά βελτιώνεται. Εγώ θεωρώ πως παραήμουν καλή, μαλακή, με τους ανθρώπους. Μπορώ και συγχωρώ αλλά συγχωρώ σε υπερβολικό βαθμό. Έχω αποφασίσει να τα έχω καλά με τον εαυτό μου».

Η Γλυκερία ανέφερε επίσης: «Έχω συγχωρήσει τους πάντες γιατί μπορώ και κατανοώ. Η πιστή είναι ένα ξεχωριστό πράγμα που δεν γνωρίζουμε, και ακουμπάμε στην πίστη μας, μας βοηθάει στα υπαρξιακά μας. Κάθε άνθρωπος έχει μία δύναμη μέσα του για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες.

Ο καθένας έχει την άποψή του, εκφράζεται όπως επιθυμεί, άλλος για τα likes ή από κακία γιατί δεν έχουν καθαρίσει το μέσα τους. Εγώ μπορώ και κατανοώ ακόμη και του περίεργους ανθρώπους και έτσι να συγχωρώ. Μπορεί μια στρεβλή λογική που υπάρχει σε κάποιους, να επηρεάσει εμένα;

Η στωικότητα και η σιωπή μου εξέφρασαν την άποψή μου, ότι είμαι αυτή που είμαι. Το να βγαίνεις και να λες δημόσια και με κακία την άποψή σου, θεωρώ ότι στο βάθος υπάρχει ζήλια. Από το χώρο μου δεν με στήριξαν, αλλά ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει. Τα πιο πολλά από όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν, είχαν παρακινηθεί από κάποιους».