Γλυκερία: Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο, κρύβει μια ματαιοδοξία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μια μορφή ματαιοδοξίας θεωρεί η Γλυκερία την επιθυμία των τραγουδιστών να «γεμίσουν» στάδια, με την ίδια να διευκρινίζει ότι δεν την απασχόλησε ποτέ η σκέψη να δώσει συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Παράλληλα, η ερμηνεύτρια κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της για τη Eurovision, ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Φοίβο ή τον Νίκο Καρβέλα, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο. Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να παρουσιάζονται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα, αφού υπηρετούν ένα διαφορετικό μουσικό είδος. «Νομίζω ότι ο Φοίβος κι ο Καρβέλας είναι από τα είδη που δεν μου ταιριάζουν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία που εγώ δεν την έχω. Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν. Παρεμπιπτόντως να πω ότι τώρα θα κάνω ένα πιο εντεχνοπόπ τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε.

Μιλώντας για τη Eurovision, η ερμηνεύτρια επισήμανε ότι της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά είχε αρνηθεί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό που της ταιριάζει. «Είχα επιλεγεί να πάω στη Eurovision, αλλά είναι κάτι που δεν με εκφράζει πάρα πολύ γιατί ούτε το είδος ούτε το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται εκεί πέρα, δεν με εκφράζει».

Γλυκερία

