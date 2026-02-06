Γιώργος Γιαννιάς για Νίνο: Είχαμε άγνοια κινδύνου, ήμασταν χωρίς λεφτά και τρώγαμε μακαρόνια με κέτσαπ

Ο Γιώργος Γιαννιάς παραχώρησε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv, αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα και για τη στενή του φιλία με τον συνάδελφο του, Νίνο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιαννιάς παραδέχθηκε αρχικά πως “τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Αθήνα, μέχρι να μπω σε μια ροή, με στήριζαν ο μπαμπάς μου και η οικογένεια μου. Και οικονομικά και με φαγητά, γιατί δεν είχα δουλειά και έψαχνα από δω και από κει. Απλά με τον Νίνο, επειδή είχε έρθει κι αυτός στην Αθήνα τότε, γνωριστήκαμε καλά και ήμασταν κολλητοί. Έμενα εγώ στο σπίτι του, έμενε αυτός στο δικό μου και ήμασταν συνέχεια μαζί”.

“Από τότε ονειρευόμασταν. “Εγώ θα γίνω σταρ” έλεγε ο Νίνο και ό,τι εύχεσαι, γίνεται. “Θα γίνω λαϊκός τραγουδιστής, ερωτικός, θέλω να μ’ αγαπάει ο κόσμος και να κρατήσω για καιρό” του έλεγα εγώ και ό,τι ευχηθήκαμε, κάπως, έγινε”.

“Βεβαίως και διατηρούμε ακόμα επικοινωνία και επαφές. Ήταν από τις πολύ δυνατές στιγμές, σαν νέος και γω, ζεστές στιγμές στην αρχή της καριέρας μας. Ήμασταν μαζί, δεν ξέραμε, ήταν όλα πρωτόγνωρα. Είχαμε άγνοια κινδύνου και ήμασταν χωρίς λεφτά, τρώγαμε μακαρόνια με κέτσαπ και ήταν μια ωραία φάση” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Γιαννιάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.