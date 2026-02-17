Γιώργος Αλκαίος: Ο Akylas είναι εξαιρετικός, πάμε για πεντάδα-τριάδα

Την άποψή του για τον Akyla και το κομμάτι «Ferto» εξέφρασε ο Γιώργος Αλκαίος. Ο τραγουδιστής, που το 2010 είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, τον αποκάλεσε «εξαιρετικό», ενώ δήλωσε βέβαιος πως η χώρα με τη φετινή συμμετοχή της θα εξασφαλίσει μία θέση στην πεντάδα ή ακόμα και στην τριάδα του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

«Λίγα λόγια και πολύ μεστά: Εξαιρετικός ο Akylas. Πάμε για πεντά-τριάδα για πλάκα. Αυτό», είπε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Πέρα από τη Eurovision, ο Γιώργος Αλκαίος ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε να εμφανιστεί ξανά σε νυχτερινά κέντρα. Αφού ξεκαθάρισε πως δεν θα τον ενδιέφερε, σχολίασε πως οι συγκεκριμένοι χώροι διασκέδασης δεν έχουν να του προσφέρουν κάτι άλλο. «Σε νυχτερινά μαγαζιά δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να ξαναδουλέψω. Το έχω κάνει και δεν νομίζω ότι θα μου προσφέρει κάτι στο μέσα μου», σημείωσε.