Γεράσιμος Γεννατάς: Μπορεί να έχουν μαζευτεί κάποιοι μετά το metoo, αλλά έχουν αλλάξει;

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Γεράσιμος Γεννατάς στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που παρακολουθήσαμε, τη νύχτα της Πέμπτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε τόσο για την σημερινή εικόνα του θεάτρου όσο και για τις αλλαγές που ενδεχομένως να παρατηρεί ή όχι σε συναδέλφους του μετά το metoo.

Ειδικότερα, ο Γεράσιμος Γεννατάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω ότι το θέατρο έχει ακολουθήσει έναν δρόμο του καιρού, δηλαδή έχει γίνει ένα υλικό εμπορεύσιμο. Αυτό δεν έχει την αίσθηση της μομφής, το λέω ως μια πραγματικότητα. Οπότε προσελκύει, ως προϊόν, γιατί υπάρχει μια αγορά που το πουλάει και ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να βρεθεί με άλλους ανθρώπους”.

“Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς μετά το metoo. Μπορεί να ‘χουν μαζευτεί, αλλά έχουν αλλάξει; Είναι διαφορετικό αυτό, δεν είναι; Δηλαδή μες στο μυαλό σου τι κάνεις;”.

“Αν μες στο μυαλό σου συνεχίζει να κατοικεί η άποψη ότι “όποτε γουστάρω και όποτε μπορώ, από θέση, θα το κάνω”, “όταν με παίρνει, θα ασκήσω μια επιβολή σε έναν άλλον άνθρωπο”, δεν έχει αλλάξει” εξήγησε, παράλληλα, ο Γεράσιμος Γεννατάς στο talk show του Action 24 με την Αθηναϊδα Νέγκα.

