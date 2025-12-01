MENOY

Φωκάς Ευαγγελινός: “Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με την Μαρίνα Σάττι”

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη Eurovision.

«Ήμουν στην σχολή Εμποροπλοιάρχων. Ξεκίνησα με το καράβι να κάνω ένα ταξίδι και είπα θα γίνω χορευτής, γιατί νιώθω ότι υπάρχω μέσα από αυτό, μου αρέσει. Δούλεψα πολύ σκληρά, γιατί ξεκίνησα αργά, 21 χρονών. Οι άλλοι είχαν ήδη φτάσει. Εγώ ήξερα που μπορώ να φτάσω», είπε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε στη συνέχεια: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή το αγάπησα. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε επίσης: «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με την Μαρίνα Σάττι. Με την Klavdia υπήρχε ένα συγκλονιστικό team».

