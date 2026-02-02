Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ποζάρει αγκαλιά με τον έξι μηνών γιο της – Δείτε τις φωτογραφίες

Την πιο όμορφη φάση της ζωής της διανύει εδώ και έξι μήνες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, απολαμβάνοντας τη μητρότητα στο έπακρο.

Η γνωστή αθλητικογράφος από την ημέρα που έφερε στον κόσμο τον γιο της, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του, κάτι που φαίνεται πως απολαμβάνει πολύ.

Ο μικρός πλέον είναι 6 μηνών και η ραδιοφωνική παραγωγός και πρώην παίκτρια του Survivor θέλησε να μοιραστεί μια σειρά από ασπρόμαυρα καρέ με τον γιο της, αποτυπώνοντας άψογα την σχέση ανάμεσα σε μητέρα και παιδί.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε γράφοντας: «Φωτογραφίες με εσένα».