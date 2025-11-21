MENOY

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν περίμενα ότι θα είχα μια ωραία γέννα, είχα τοκοφοβία

THESTIVAL TEAM

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τις φοβίες και τις κρίσεις πανικού που βίωσε πριν από τη γέννηση του παιδιού της, σε μια εξομολόγηση στην Νάνσυ Παραδεισανού και το Nansou TV.

Όπως είπε, η περίοδος της εγκυμοσύνης για εκείνη ήταν γεμάτη μεγάλη χαρά αλλά και έντονο άγχος, αφού η τοκοφοβία της επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία της.

«Είναι μια περίοδος της ζωής μου που είναι πολύ ωραία. Πάντα ήθελα να κάνω παιδί, ήθελα να κάνω οικογένεια. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος, μου το έβγαλε και προχωρήσαμε. Σούπερ ήρωας είναι κάθε μαμά, τώρα καταλαβαίνω τις αντοχές μου, τη δύναμη που έχω μέσα μου, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα είχα μια ωραία γέννα. Είχα τοκοφοβία, μου έλεγαν για εμπειρίες και είχα ασπρίσει. Είχα πάθει κρίση πανικού», εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Και συνέχισε: «Εγώ πίστευα ότι θα ουρλιάζω. Αυτά που βλέπεις στις ταινίες. Γέννησα φυσιολογικά. Σε περίπτωση που κάτι θα γινόταν με καισαρική. Δύο εβδομάδες πριν γεννήσω, είχε δύο περιτυλίξεις το παιδί στον λαιμό. Εγώ έκανα υπέρηχο κάθε εβδομάδα. Έχει να κάνει με τον γυναικολόγο σου, είναι πολύ καλός μου φίλος.

Είχα πόνους την ημέρα που ήταν να γεννήσω και μου λέει ο Γρηγόρης πάρε τηλέφωνο, του λέω 12:30 το βράδυ. Πάλευα εγώ μόνη μου 3 ώρες. Ήταν η Πανσέληνος του Ελαφιού και εμένα ο γυναικολόγος μου έλεγε ότι τα νερά σπάνε συνήθως στην πανσέληνο και έτσι έγινε, ο γιατρός μου ήταν σίγουρος ότι θα γεννήσω. Η τοκοφοβία πέρασε, γέννησα μέσα σε 1,5 ώρα, πολύ γρήγορα», κατέληξε.

