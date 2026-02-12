Εύη Δρούτσα: Τον Ακύλα δεν τον μετράς φωνητικά, με ποιον θα τον βάλεις; Με τον Πάριο; Με τον Good Job Nicky;

Δηλώσεις στο Πρωινό παραχώρησε η Εύη Δρούτσα. Η γνωστή στιχουργός σχολίασε τον χθεσινό Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

«Ήταν πάρα πολύ καλός ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Βρανά καταπληκτική. Το τρίο, τα παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλό», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

Η Εύη Δρούτσα είπε στη συνέχεια: «Το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Αν δεν ήταν ο Φωκάς, θα βλέπαμε 15 χιλιάδες ξενόγλωσσους. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Ελλάδα. Ο Ακύλας είπε κάτι ελληνικό, αλλά δεν καταλαβαίνεις και τι λέει. Δεν έχεις τι να κρατήσεις, γιατί είναι όλοι στο ίδιο μοτίβο.

Κανένας δεν ήταν να… πεθάνεις από αυτούς. Αυτό που κάνει ο Good Job Nicky να τραγουδάει και ελληνικά και ξένα με αυτή τη φωνάρα, δεν το κάνουν. Ο Ακύλας δεν με κέρδισε στη σκηνή. Ήταν ένα χαρούμενο παιδί, που έκανε ένα κωμικό κομμάτι. Δεν είναι ο Good Job Nicky! Ήταν καλή η Marseaux και πολύ ωραία ντυμένη, τη βοηθούσε το παντελόνι.

Την άλλη φορά αδικήθηκε, γιατί όταν φοράει τα κοντά, όσο ωραίο σώμα και να έχει, της κόβει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Ακύλας είπε ένα τραγούδι που δεν είναι τραγούδι. Αν συνεχίσει να λέει αυτά, ο κόσμος θα τον βαρεθεί. Τον Ακύλα δεν τον μετράς φωνητικά. Με ποιον θα το βάλεις; Με τον Πάριο; Με τον Good Job Nicky;».