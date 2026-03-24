MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Εβελίνα Νικόλιζα για Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα θυμό με τη μητέρα μου γιατί έλειπε πολύ όταν ήμουν μικρή

|
THESTIVAL TEAM

Η Εβελίνα Νικόλιζα έδωσε μία νέα συνέντευξη και εξομολογήθηκε τα πάντα στον Παντελή Τουτουντζή.

Η γνωστή παρουσιάστρια και τραγουδίστρια μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του γνωστού make up artist. Η Εβελίνα Νικόλιζα εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν παιδί είχε πολύ θυμό με τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη, επειδή έλεπει πολύ από το σπίτι της.

«Θύμωσα πολύ στη μητέρα μου, είχα θυμό γιατί έλειπε τόσο πολύ όταν ήμουν μικρή. Κάπως το μετέφραζα στο παιδικό μου μυαλό ότι αν ήμουν “καλύτερη”, η μαμά μου θα έμενε στο σπίτι, αλλά δεν είμαι “αρκετή” για να την κάνω να μην φεύγει και να κάθεται να με δει να μεγαλώνω.

Καταλαβαίνω τώρα πόσο λάθος είναι αυτό, αλλά τότε έβγαζε πολύ νόημα στο μυαλό μου», εξομολογήθηκε η Εβελίνα Νικόλιζα για τη σχέση της με τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη.

Παράλληλα μίλησε και για τη σχέση της με το φαγητό, αναφέροντας ότι μοιράζεται όλα τα συναισθήματά της τρώγοντας.

«Τρώω, όταν είμαι στενοχωρημένη, χαρούμενη, νομίζω ότι μοιράζομαι όλα μου τα συναισθήματα με το φαγητό. Επειδή και η μαμά μου έκανε δίαιτες και διατροφές από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινούσαμε μαζί», είπε αρχικά.

«Κάτι ακραίες δίαιτες που υπήρχαν τότε… 15 μέρες σούπα λαχανικών, πρωί, μεσημέρι βράδυ! Τρεις μέρες, τρία μήλα, τρία γιαούρτια… Είναι θάνατος αυτό για τον οργανισμό. Μία φορά έκανα τη δίαιτα του καρπουζιού, έτρωγα τρεις μέρες μόνο καρπούζι, είχα λιώσει», πρόσθεσε η Εβελίνα Νικόλιζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Σταμάτησε η επιχείρηση διάσωσης για τον δύτη – Σχεδιάζεται νέα για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Φιάκας” του Δημοσένη Μισιτζή από σήμερα στο ArtboxFargani

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ελλάδας

ΥΓΕΙΑ 26 λεπτά πριν

Καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές: Δεν είναι “η ίδια νόσος χωρίς τσιγάρο” – Τι ιδιαιτερότητες έχει

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΗΠΑ: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Νετανιάχου για Ιράν: Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο, να τους οδηγήσουμε σε μέρη που δεν έχουν πάει ποτέ