Εβελίνα Νικόλιζα για Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα θυμό με τη μητέρα μου γιατί έλειπε πολύ όταν ήμουν μικρή

Η Εβελίνα Νικόλιζα έδωσε μία νέα συνέντευξη και εξομολογήθηκε τα πάντα στον Παντελή Τουτουντζή.

Η γνωστή παρουσιάστρια και τραγουδίστρια μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του γνωστού make up artist. Η Εβελίνα Νικόλιζα εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν παιδί είχε πολύ θυμό με τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη, επειδή έλεπει πολύ από το σπίτι της.

«Θύμωσα πολύ στη μητέρα μου, είχα θυμό γιατί έλειπε τόσο πολύ όταν ήμουν μικρή. Κάπως το μετέφραζα στο παιδικό μου μυαλό ότι αν ήμουν “καλύτερη”, η μαμά μου θα έμενε στο σπίτι, αλλά δεν είμαι “αρκετή” για να την κάνω να μην φεύγει και να κάθεται να με δει να μεγαλώνω.

Καταλαβαίνω τώρα πόσο λάθος είναι αυτό, αλλά τότε έβγαζε πολύ νόημα στο μυαλό μου», εξομολογήθηκε η Εβελίνα Νικόλιζα για τη σχέση της με τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη.

Παράλληλα μίλησε και για τη σχέση της με το φαγητό, αναφέροντας ότι μοιράζεται όλα τα συναισθήματά της τρώγοντας.

«Τρώω, όταν είμαι στενοχωρημένη, χαρούμενη, νομίζω ότι μοιράζομαι όλα μου τα συναισθήματα με το φαγητό. Επειδή και η μαμά μου έκανε δίαιτες και διατροφές από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινούσαμε μαζί», είπε αρχικά.

«Κάτι ακραίες δίαιτες που υπήρχαν τότε… 15 μέρες σούπα λαχανικών, πρωί, μεσημέρι βράδυ! Τρεις μέρες, τρία μήλα, τρία γιαούρτια… Είναι θάνατος αυτό για τον οργανισμό. Μία φορά έκανα τη δίαιτα του καρπουζιού, έτρωγα τρεις μέρες μόνο καρπούζι, είχα λιώσει», πρόσθεσε η Εβελίνα Νικόλιζα.