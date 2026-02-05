MENOY

Eurovision 2026: Good Job Nicky και Evangelia χορεύουν με τον Akyla στον ρυθμό του “Ferto”

|
THESTIVAL TEAM

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με την «ένταση» στα παρασκήνια της εκπομπής «Sing for Greece» να χτυπά κόκκινο.

Μέσα στον πυρετό των προετοιμασιών για τους δύο μεγάλους ημιτελικούς, μια αναπάντεχη στιγμή χαλάρωσης και χιούμορ μεταξύ των φαβορί ήρθε να δώσει μια διαφορετική γεύση στον ανταγωνισμό.

Το «Ferto» συναντά το «Dark Side of the Moon»

Σε βίντεο που ανέβασε ο Akylas στο Instagram, ο ίδιος, η Evangelia και ο Good Job Nicky εμφανίζονται να φορούν πλεκτά σκουφάκια με αυτιά γάτας, χορεύοντας τη χορογραφία του τραγουδιού «Ferto». Η λεζάντα «Ferto kitties kanoun Parea sto DarkSideOfTheMoon» παίζει έξυπνα με τους τίτλους των συμμετοχών τους, δημιουργώντας μια μοναδική «συμμαχία» στα μάτια των Eurofans.

Η σύμπραξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς το πρόγραμμα των διαγωνιστικών βραδιών. Ο Akylas με το «Ferto» και η Evangelia με το τραγούδι «Paréa» θα αναμετρηθούν στον Α’ Ημιτελικό στις 11 Φεβρουαρίου. Από την άλλη, ο Good Job Nicky θα παρουσιάσει το «Dark Side of the Moon» δύο ημέρες αργότερα, στον Β’ Ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου.

Μια χορογραφία που ενώνει τους αντιπάλους

Το κλίμα στις πρόβες φαίνεται πως είναι κάτι παραπάνω από φιλικό, παρά το γεγονός ότι μόνο ένας θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και, τελικά, για τη σκηνή του διαγωνισμού. Η Evangelia, που πέρυσι συζητήθηκε έντονα, και ο Good Job Nicky, που αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα της φετινής επιλογής, δείχνουν να διασκεδάζουν την «εισβολή» τους στο κομμάτι του Akyla.

Οι λάτρεις των social media και του TikTok έχουν ήδη αρχίσει να αναπαράγουν το κλιπ, καθιστώντας το «Ferto» ένα από τα πρώτα dance challenges της φετινής σεζόν. Η πηγή του βίντεο, ο λογαριασμός του Akyla, έχει γίνει το επίκεντρο για όσους αναζητούν αποκλειστικά πλάνα από τη δημιουργία της ελληνικής αποστολής.

Eurovision

