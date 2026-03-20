Ελίνα Παπίλα: Η Αγγελική Ηλιάδη ήρθε φορτισμένη στο γύρισμα, τη ρώτησα αν θέλει να σταματήσουμε και μου απάντησε “όχι, θέλω να πω κάποια πράγματα”

Για την αποκαλυπτική συνέντευξη που της έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη, όπου μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε και τη βία που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, μίλησε στο Happy Day, η Ελίνα Παπίλα.

«Η Αγγελική Ηλιάδη δεν ήρθε στο Unblock για να μιλήσει εξαρχής για την κακοποίηση, δεν ξεκινήσαμε έτσι. Όταν άρχισε σιγά-σιγά να ανοίγει την ψυχή της, διακόψαμε γιατί φορτίστηκε έντονα. Φορτίστηκα κι εγώ», περιγράφει η Ελίνα Παπίλα και συνεχίζει:

«Δεν το περίμενα. Τη ρώτησα αν θέλει να το ξαναπάμε από την αρχή, να πιούμε λίγο καφέ και να ηρεμήσουμε και μου λέει “όχι, θέλω να πω κάποια πράγματα”».

«Δεν μου έχει έρθει κάποιο επίσημο έγγραφο ή μήνυμα, δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου για μήνυση και τα λοιπά. Δεν ρώτησα τίποτα για την οικογένεια, γιατί δεν θέλω να μπω ανάμεσα στη διαμάχη τους. Το επεισόδιο δεν αφορά μόνο στον Μπάμπη Λαζαρίδη και όσα συνέβησαν», ξεκαθαρίζει η Ελίνα Παπίλα στην πρωινή εκπομπή του Alpha.