MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η μητρότητα ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου που δεν είχα ανακαλύψει

|
THESTIVAL TEAM

Τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα.

Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, ο Αλμπέρτο Μποτία, υποδέχτηκαν τον γιο τους πριν από τρία χρόνια, με την πρώτη να εκμυστηρεύεται πως η μητρότητα την έκανε να έρθει πιο κοντά στον εαυτό της. Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της, από τότε που έγινε μητέρα ανακάλυψε πτυχές της που μέχρι τότε της ήταν άγνωστες.

«Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο από ποτέ ο εαυτός μου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η μητρότητα, που ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου τα οποία δεν είχα ανακαλύψει παλιότερα», είπε στο περιοδικό «Baptista Greece».

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε επίσης πως η φωνή του γιου της τη γειώνει και τη φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα. «Μόλις ακούω τη φωνή του γιου μου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πιο αληθινό και πιο ζωντανό. Γειώνομαι, συνειδητοποιώ ότι η ουσία και η πραγματικότητα βρίσκεται εδώ και επανέρχομαι στη βάση μου», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην καλλιτεχνική της διαδρομή, τονίζοντας πως έχει στερηθεί στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα. «Έχω χάσει πολλές στιγμές με αγαπημένα μου πρόσωπα, οικογενειακές γιορτές που έπρεπε να λείψω, ώρες που ήθελα να ξεκουραστώ και δεν μπορούσα. Έχω περάσει κρίσεις πανικού και δύσκολες στιγμές που δεν είχα την πολυτέλεια να καταρρεύσω αλλά έπρεπε να σταθώ δυνατή», σημείωσε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

