Δύσκολες ώρες για τη Μαρίζα Κωχ: “Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος”

Δύσκολες ώρες περνάει η Μαρίζα Κωχ, καθώς όπως αποκάλυψε βρίσκεται καθηλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, καθώς έχει ράγισμα στον κόκκυγα της σπονδυλικής της στήλης.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια την Τετάρτη (15/04) έκανε μία ανάρτηση στο Facebook και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η Μαρίζα Κωχ δήλωσε ότι είναι αισιόδοξη και ελπίζει ότι το φθινόπωρο θα είναι σε καλύτερη κατάσταση.

«Αγαπημένοι μου,

Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου.

Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας “Καθημερινή”.

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», έγραψε στην ανάρτησής της η Μαρίζα Κωχ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή” – Ποιον “έδειξε” ως ύποπτο ο σύντροφος της 19χρονης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Οι δύο νεαροί είπαν στο ΕΚΑΒ ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο όπου βρέθηκε η Μυρτώ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Νίκος Αναδιώτης: Δεν μου άρεσε η κίνηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου να “μιμηθεί” τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Από ανακοπή ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς – Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι προκλήθηκε