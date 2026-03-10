Δημήτρης Φραγκιόγλου: Στις βιντεοκασέτες μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με μεγαθήρια

Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στις βιντεοκασέτες περιέγραψε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, διευκρινίζοντας πως ωφελήθηκε. Ο ηθοποιός εξήγησε πως χάρη σε αυτές είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Διαφορετικά, εξήγησε, δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία να βρεθεί στο πλευρό τους.



«Την εποχή της βιντεοκασέτας πήρα τα λεφτά που έπρεπε χωρίς να είναι εξωφρενικά. Στις βιντεοκασέτες μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με μεγαθήρια, όπως η Βλαχοπούλου και ο Ηλιόπουλος. Σε άλλη συνθήκη, δεν θα τους είχα συναντήσει. Έχω καιρό να δεχτώ τηλεοπτικές προτάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 10 Μαρτίου.



«Την αναγνωρισιμότητα τη γνώρισα στο ξεκίνημα της καριέρας μου με τη σειρά ”Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του”, τουλάχιστον 6-7 χρόνια πριν της ”Ελλάδος τα Παιδιά”. Δεν μου χάρισε κάτι κάποιος, κάτι έκανα καλά», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, θυμούμενος τα βήματά του στην τηλεόραση.



Όσον αφορά στον ρόλο του Χλαπάτσα στη σειρά «Της Ελλάδος τα Παιδιά», ο Δημήτρης Φραγκιόγλου υπογράμμισε την απήχηση που είχε στο τηλεοπτικό κοινό και τόνισε πως ακόμα ο κόσμος τον ταυτίζει με αυτόν. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Ο Δημήτρης Βενιζέλος είχε γράψει το ρόλο του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν με τον τρόπο αυτόν που προχώρησε ο ρόλος. Προχώρησε στη διαδρομή, βλέποντας και τι ανταπόκριση είχε. Ακόμα με ακολουθούν οι ατάκες από τη σειρά και είναι ωραίο αυτό. Δεν βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχω παίξει, είναι κάτι που έχει τελειώσει».