Δελαπόρτας για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη του, αλλά δεν πρόλαβε

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno” βρέθηκε σήμερα ο Μάκης Δελαπόρτας. Ο γνωστός ηθοποιός και βιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αλλά και τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

«Το βιβλίο μου έγινε με την προτροπή και την υπογραφή της Αλίκης. Το θέμα Αλίκη είναι κάτι που κάνει ‘τζιζ’. Μεγάλωσα δίπλα στην Αλίκη, με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ είμαστε σαν αδέρφια, είναι κομμάτι της ζωής μου. Η Αλίκη ακόμα υπάρχει, είναι παρούσα, δεν έχει φύγει ποτέ», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

Για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε: «Είναι ένα πληγωμένο παιδί, εκτεθειμένος από μωρό, κουβαλάει ένα βάρος. Η Αλίκη ήταν μία πάρα πολύ καλή μητέρα, ήθελε το παιδί της να έχει τα πάντα. Ο Γιάννης ορφάνεψε σε νεαρή ηλικία και είχε να διαχειριστεί το όνομα της μητέρας του, έπεσαν επιτήδειοι δίπλα του, έγιναν κάποια λάθη. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν πιο σκληρός. Ο Γιάννης πλήρωσε τον ανταγωνισμό του πατέρα του με την Αλίκη. Ο Δημήτρης φέρθηκε σκληρά στον γιο του. Στη βιογραφία του μου είχε πει ότι θα αποκληρώσει τον Γιάννη, αλλά εγώ δεν το έγραψα. Ο Δημήτρης αγαπούσε τον Γιάννη. Τον περίμενε με αγωνία στο νοσοκομείο για να τον δει. Ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη του, αλλά δεν πρόλαβε γιατί έφυγε ξαφνικά».

