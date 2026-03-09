Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, “έφυγε” στο νοσοκομείο με ανακοπή καρδιάς, εξομολογείται η σύζυγός του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας με την καρδιά του, τα οποία τον είχαν αναγκάσει κάποιες φορές να νοσηλευτεί.

Η σύζυγος του αείμνηστου καλλιτέχνη, Ασπασία Κράλλη, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή “Το Πρωινό”, περιγράφοντας με συγκίνηση τη μακρόχρονη κοινή πορεία ζωής δίπλα του αλλά και την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στον θάνατο.

«Ήμασταν 54 χρόνια. Ταλέντο, ποιητής φοβερός. Μεγάλη απώλεια για μένα. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει παρόλο που έχει γεμίσει σελίδες το Facebook και όλα τα σόσιαλ και η κυρία Μενδώνη. Όμως στο σπίτι είμαι μόνη. Για μένα ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου. Από τη δραματική σχολή είμαστε μαζί», εξομολογείται η Ασπασία Κράλλη.

«Ήταν σπάνιος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ομορφάνθρωπος. Δεν τον ερωτεύτηκα -όχι- για το ύψος του, όχι. Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Εξαιρετικά γενναιόδωρος. Τι να σας πω, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ και μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του. Των αδελφών είναι μεγάλη η υμνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ», συμπληρώνει.

«Δεν έγινε ποτέ αυλικός κανενός. Δεν έγλειψε ποτέ κανένα. Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανεβεί. Ότι έγινε το ‘κανε μόνο με το ταλέντο του. Ήταν αζήτητος. Δεν τηλεφώνησε ποτέ για δουλειά. Μόνο τηλεφωνήματα δεχόταν για δουλειά. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πολύ και αγαπιόμασταν. Και θα τιμήσουμε την αποχώρησή του στη Ριτσώνα, την Τετάρτη στις 12:30.

Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο, πάρα πολύ. Και αυτό συζητάμε με την κόρη μου τώρα, ότι τουλάχιστον να βασανιζόταν και να ζούσε. Αλλά βασανίστηκε και δεν έζησε. Και αυτό μας πληγώνει ιδιαίτερα.

Εύχομαι -δεν ξέρω τι υπάρχει μετά θάνατον- εύχομαι να εισπράττει όλη αυτή την αγάπη που είχε. Αν… υπάρχει κάτι μετά θάνατον. Στο νοσοκομείο έφυγε με ανακοπή καρδιάς. Ήταν 55 μέρες. Έλεγε ότι θα κάθεται σε μια καρέκλα… στη θάλασσα και θα μας βλέπει εμάς να κολυμπάμε. Την κόρη του και μένα και τον σύντροφο της κόρης του. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός», συμπλήρωσε η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη.