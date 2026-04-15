Χριστίνα Λαμπίρη: Μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου, ο Κρατερός έχει υποφέρει πολύ στο παρελθόν

Τη Χριστίνα Λαμπίρη φιλοξένησαν στον καναπέ της εκπομπής τους ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Οι τρεις τους έκαναν μία ζεστή και ενδιαφέρουσα κουβέντα το πρωί της Τετάρτης (15/4), αναφερόμενοι στην τηλεοπτική πορεία της δημοσιογράφου και την απόφασή της να απέχει από τα πλατό τα τελευταία 8 χρόνια.

«Όταν συζητούσα με την υπεύθυνη καλεσμένων σας, μου λέει “υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελες να σε ρωτήσουν τα παιδιά;”. Της λέω “δεν έχω τέτοια θέματα, συζητάω τα πάντα, εκτός από κάτι πονηρό, που δεν θα το πούμε, αλλά σε παρακαλώ, μην αρχίσουν τα «σου λείπει η τηλεόραση και με τι πρότζεκτ θα ξαναγύριζες;»”. Ξέρω γω, ρε παιδιά;», είπε στο ξεκίνημα της συνέντευξης η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Η εστίαση, με την οποία ασχολούμαι τώρα, είναι μακράν δυσκολότερη από την τηλεόραση έχω να σας πω. Είναι πολύ δύσκολος στίβος, έχει πάρα πολλά θέματα, έχει πάρα πολλή κούραση, έχει τεράστια ευθύνη, φροντίδα. Και η τηλεόραση έχει ευθύνη, μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου…

Η τηλεόραση επίσης έχει ευθύνη, έτσι… όταν έχεις να κάνεις με κόσμο, με ανθρώπους, τι λες, πώς το λες… Ο Κρατερός έχει υποφέρει στο παρελθόν πολύ! Κάτι ξέρεις…», απάντησε με νόημα η παρουσιάστρια σε σχετική ερώτηση που της έκανε η Μαρία Ηλιάκη.

«Μα γιατί το λες αυτό; Εγώ τα φυλάω, γιατί θα γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο. Η Χριστίνα πρέπει να γράψει 5-6», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Κρατερός Κατσούλης.

«Με το κλισέ “κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους”. Πάμε να το κάνουμε μαζί; Ασ’ το, δεν πειράζει, ας τα πάρουμε μαζί μας», του επισήμανε η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Δεν είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε τώρα; Το λέω επειδή έχετε κάνει και ιδιωτική τηλεόραση. Δεν αισθάνεστε ότι τώρα κάνετε πραγματικά τηλεόραση; Αυτό που πρέπει να είναι η τηλεόραση. Χωρίς να έχεις το άγχος να κάνεις, αυτό που πρέπει να κάνεις!

Έχεις μία συχνότητα, έχεις κόσμο απέναντι, οφείλεις να τον σέβεσαι, να του δίνεις καλό προϊόν, να μην είσαι με το λεπτό και το άγχος και την τηλεθέαση. Κανονικά αυτός έπρεπε να ‘ναι ο ρόλος της τηλεόρασης: να διασκεδάζει, να εκπαιδεύει, να ενημερώνει! Τώρα τα ‘χουμε κάνει όλα… ψιλοαχταρμά», σχολίασε προς το τέλος της κουβέντας η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Μου έχει τύχει σε τηλεφωνικές που βγάζαμε, με αυτά που ακούγαμε, φάνηκε κάτι πολύ αστείο στον Παναγιώτη Κουνιάκη και άρχισε να γελάει. Εγώ έπρεπε να κρατηθώ σοβαρή στον αέρα, να βλέπω με την άκρη του ματιού μου όλους τους συναδέλφους στη σειρά να πέφτουν ο ένας πίσω από τον άλλον από τα γέλια κι εγώ να συνεχίζω να είμαι σοβαρή και να κάνω και διάλογο. Και πολύ σοβαρά! Και έχεις ακούσει ένα απίθανο πράγμα, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω, γιατί μπορεί να γυρίσει πίσω το μυαλό μας», αποκάλυψε κλείνοντας η Χριστίνα Λαμπίρη.