Brooklyn Beckham: Η πρώην του παίρνει το μέρος της Nicola Peltz στην οικογενειακή κόντρα

Η πρώην σύντροφος του Brooklyn Beckham, Hana Cross, αποκάλυψε ότι είχε και η ίδια προβλήματα με την οικογένεια Beckham όταν ήταν σε σχέση με τον σεφ πριν από επτά χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο Hello! Magazine, το μοντέλο μίλησε για τη συνεχιζόμενη κόντρα του Brooklyn και της Nicola Peltz με την οικογένειά του.

«Η περίοδος που πέρασα με την οικογένεια μού προκάλεσε πολύ άγχος, για να είμαι ειλικρινής», αποκάλυψε η Cross. «Υπήρχαν πολλά προειδοποιητικά σημάδια και πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σχέσης, τα οποία εκ των υστέρων θα έπρεπε να με είχαν κάνει να σκεφτώ και ίσως να τελειώσω τη σχέση ή να απομακρυνθώ πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι έκανα».



Η Hana Cross, η οποία είχε σχέση με τον Brooklyn Beckham για εννέα μήνες πριν χωρίσουν το 2019, δήλωσε ότι δεν θυμάται τη σχέση τους «ως μια όμορφη περίοδο», καθώς το να βρίσκεται στο περιβάλλον της οικογένειας Beckham συνοδευόταν από μεγάλη πίεση.

«Ήμουν μόλις 20 ή 21 όταν βγαίναμε και μόλις είχα ξεκινήσει το μόντελινγκ. Πέρασα από τη ζωή σε μια φάρμα στο να μετακομίσω στο Λονδίνο και να βρεθώ ξαφνικά σε μια τέτοια σχέση. Είναι δύσκολο να ξέρεις τι είναι καλύτερο να κάνεις σε μια τέτοια κατάσταση», εξήγησε.

Η Cross ανέφερε ότι από τότε έχει προσπαθήσει να «προχωρήσει» από εκείνο το κεφάλαιο της ζωής της, όμως βρέθηκε ξανά μπλεγμένη όταν η κόντρα του Brooklyn με τους γονείς του κορυφώθηκε τον Ιανουάριο.

«Με τη συνεχή δημοσιότητα και με το όνομά μου να συνδέεται πάντα ξανά με την κατάσταση, είναι δύσκολο να μην γυρίζω ψυχολογικά σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου, ειδικά με όλη αυτήν την οικογενειακή κόντρα που έρχεται τώρα στο φως», εξήγησε η Cross, η οποία σήμερα είναι 28 χρόνων.

Ο Brooklyn Beckham εξαπέλυσε μια εντυπωσιακή επίθεση στους γονείς του, τον David Beckham και τη Victoria Beckham, στις 19 Ιανουαρίου μέσω των Instagram Stories του, κατηγορώντας μεταξύ άλλων τη μητέρα του ότι χόρεψε «ανάρμοστα» πάνω του στον γάμο του το 2022 με την Nicola Peltz.

Αν και η Hana Cross χαρακτήρισε αρχικά τις αναρτήσεις «σοκαριστικές», παραδέχτηκε ότι «συνοψίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις δικές της εμπειρίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια λειτουργεί ως brand».

Πηγή: instyle.gr