Άσπα: “Μετά τον χαμό του αδελφού μου, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό”

Για το καλλιτεχνικό της ξεκίνημα και για τη δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του αγαπημένου της αδελφού, Mad Clip μίλησε η Άσπα στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Πιο συγκεκριμένα, η Άσπα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα στην αρχή μου. Δηλαδή έσκασε η επιτυχία, είχα όμως και δυστυχώς το συμβάν του αδελφού μου να αντιμετωπίσω οπότε ήταν όλα δύσκολα. Γενικά, ήθελα να το κάνω από πάντα το τραγούδι, να το κυνηγήσω, ήταν ουσιαστικά να το κάνουμε μαζί με τον αδελφό μου αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε οπότε μετά ήθελα εγώ να το κυνηγήσω γιατί πιστεύω ότι και εκείνος σίγουρα αυτό θα ήθελε”.

“Δεν νομίζω ότι είσαι ποτέ έτοιμος. Ήθελα κάποιο χρόνο να προσαρμοστώ, μου ήταν όλο πολύ ξένο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια βρήκα τα πατήματα μου και πήρα αυτοπεποίθηση. Έχεις μεγαλύτερη ανασφάλεια όταν ξεκινάς, πιστεύω πως είναι λογικό”.

“Μετά τον χαμό του αδελφού μου, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό. Και για τον εαυτό μου, περισσότερο. Πάντα σκεφτόμουν όμως τι θα ήθελε εκείνος και πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να τα παρατήσω, γιατί ήταν και αυτός έτσι” εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, η Άσπα στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.