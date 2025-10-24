MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άσπα: “Μετά τον χαμό του αδελφού μου, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό”

|
THESTIVAL TEAM

Για το καλλιτεχνικό της ξεκίνημα και για τη δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του αγαπημένου της αδελφού, Mad Clip μίλησε η Άσπα στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Πιο συγκεκριμένα, η Άσπα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα στην αρχή μου. Δηλαδή έσκασε η επιτυχία, είχα όμως και δυστυχώς το συμβάν του αδελφού μου να αντιμετωπίσω οπότε ήταν όλα δύσκολα. Γενικά, ήθελα να το κάνω από πάντα το τραγούδι, να το κυνηγήσω, ήταν ουσιαστικά να το κάνουμε μαζί με τον αδελφό μου αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε οπότε μετά ήθελα εγώ να το κυνηγήσω γιατί πιστεύω ότι και εκείνος σίγουρα αυτό θα ήθελε”.

“Δεν νομίζω ότι είσαι ποτέ έτοιμος. Ήθελα κάποιο χρόνο να προσαρμοστώ, μου ήταν όλο πολύ ξένο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια βρήκα τα πατήματα μου και πήρα αυτοπεποίθηση. Έχεις μεγαλύτερη ανασφάλεια όταν ξεκινάς, πιστεύω πως είναι λογικό”.

“Μετά τον χαμό του αδελφού μου, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό. Και για τον εαυτό μου, περισσότερο. Πάντα σκεφτόμουν όμως τι θα ήθελε εκείνος και πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να τα παρατήσω, γιατί ήταν και αυτός έτσι” εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, η Άσπα στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

Άσπα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 33 λεπτά πριν

Τσιτσιπάς: “Να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 λεπτά πριν

Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία Αττικής

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Οι δέκα πιθανότερες αιτίες που νιώθετε ανεξήγητη ξαφνική εξάντληση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: #familytime και τον Νοέμβριο στο Τελλόγλειο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Επιμένει ο Δούκας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη

LIFESTYLE 58 λεπτά πριν

Σταύρος Ζαλμάς: “Είμαι σε σχέση 16 χρόνια – Αν ζηλέψω, φεύγω την επόμενη μέρα”