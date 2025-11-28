Άρης Τσάπης: Η σύζυγός του περιγράφει τις δυσκολίες του δεύτερου τοκετού – “Το μωρό είχε σοβαρή περιτύλιξη με τον λώρο γύρω από τον λαιμό του”

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν τις τελευταίες ημέρες ο Άρης Τσάπης, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Θανάση Μαυροτσούκαλου στην κωμική σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού.

Το ζευγάρι απέκτησε τον δεύτερο γιο του και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή του ευτυχία.

Η Ειρήνη Ξυπνητού, με από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τον δεύτερο φυσιολογικό τοκετό, που, όπως ανέφερε, ήταν πολύ διαφορετικός και πιο απαιτητικός σε σχέση με τον πρώτο.

Η ίδια αποκάλυψε παράλληλα τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

«Είπα να σας πω την εμπειρία μου από τον δεύτερο τοκετό. Θα σας πάω λίγο πίσω από τον τοκετό, ώστε να σας πω όλη την ιστορία. Στις 35 εβδομάδες, πάω στον ραντεβού μου με τον γιατρό και μου λέει να κάνουμε την κολπική καλλιέργεια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο μικρόβιο και ως δευτερότοκη, αν γινόταν κάτι και γεννούσα, να είχαμε κάνει την κολπική καλλιέργεια ώστε να είμαστε έτοιμοι.

Ο μπέμπης μου είχε το κεφαλάκι του προς τα μπροστά, κοιτούσε δηλαδή προς τον κοιλιά μου και όχι προς την πλάτη που είναι η σωστή θέση. Έτσι ήταν και ο Φίλιππος. Κάνω, λοιπόν, την κολπική καλλιέργεια στις 35 εβδομάδες και περίπου μία εβδομάδα μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και βγαίνει ότι είχα κάποιο μικρόβιο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πάρω αντιβίωση. Κάναμε αντιβιόγραμμα και έβγαλε ότι όσες αντιβιώσεις μπορούσα να πάρω, θα ήταν κακές για το μωρό.

Και ξεκινάει ένας αγώνας να βρούμε τι αντιβίωση μπορώ να πάρω. Αν δεν βρίσκαμε κάποιο αντιβιοτικό, θα έπρεπε να κάνω καισαρική. Δεν υπήρχε λύση στο να γεννήσω φυσιολογικά! Ο γιατρός μου αποφασίζει να ξανακάνω την κολπική καλλιέργεια, μήπως είχε γίνει κάποιο λάθος με την εξέταση. Την κάνω και βγαίνει πάλι θετικό το αποτέλεσμα… Μετά από 10 μέρες, ήμουν σχεδόν 37 εβδομάδων και μου είπε ο γιατρός ότι βρέθηκε μία αντιβίωση, ωστόσο εκεί ξεκίνησε νέος αγώνας.

Ήταν Κυριακή, ψάχνω σε όλα τα εφημερεύοντα φαρμακεία, και δεν υπήρχε πουθενά! Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το φάρμακο που μου είχε γράψει ο γιατρός, δεν υπήρχε γιατί δεν είχε κυκλοφορήσει στα φαρμακεία και θα κυκλοφορήσει με το νέο έτος. Μου είπε να πάρω ενέσιμη αντιβίωση. Βρίσκουμε κάτι ενέσιμες αντιβιώσεις, οι οποίες έπρεπε να γίνουν στην περιοχή του πωπού. Πήραμε 4 και μετά, μετά κόπων και βασάνων, καταφέρνουμε και βρίσκουμε αντιβίωση από το στόμα. Οι ενέσεις που έκανα πονούσαν φοβερά. Δεν ξέρω αν θα άντεχα για μία εβδομάδα να κάνω ενέσεις.

Ξεκίνησα (την αντιβίωση) Δευτέρα και μέχρι την Κυριακή δεν έπρεπε να γεννήσω, γιατί αν γεννούσα, ενώ δεν είχα τελειώσει την αντιβίωση, θα έπρεπε να κάνω καισαρική. Κυριακή πρωί, παίρνω το προτελευταίο μου χάπι και πάμε στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου με τον Άρη να προσκυνήσουμε. Γυρνάμε σπίτι και μετά φεύγουμε. Ο Φίλιππος από την προηγούμενη μέρα ήταν στη μαμά μου και θα πήγαιναν σε μία βάφτιση την Κυριακή, οπότε δεν τον είχαμε μαζί και φεύγουμε με τον Άρη και πάμε σε μία καινούργια καφετέρια που άνοιξαν τα αδέρφια του στα Ταμπούρια. Εκεί, λοιπόν, που πίνουμε καφέ, σηκώνομαι κάποια στιγμή και νιώθω νερά να τρέχουν. Ήμουν 37 εβδομάδων και 5 ημερών… Του είπα του Άρη ότι σίγουρα γεννάω. Πήγαμε σπίτι, κάνω ντους και μαζεύουμε τα πράγματα. Πάμε στο μαιευτήριο. Άρχισα να πονάω.

Το μωρό δεν έπρεπε να μείνει πολλές ώρες εκτεθειμένο λόγω του μικροβίου. Ναι μεν το είχα αντιμετωπίσει, αλλά έπρεπε να μη μείνει εκτεθειμένο για να είμαστε σίγουροι. Μου βάζουν λίγους τεχνητούς πόνους για να γίνει λίγο πιο γρήγορη η διαδικασία. Μόλις τους έβαλαν έπεσαν οι παλμοί του μωρού κατακόρυφα. Οι μαίες έπαθαν σοκ, ενημέρωσαν τον γιατρό, με άλλαξαν θέση, μου έβαλαν οξυγόνο ώστε να μπορώ να ανασαίνω καλά, ακολουθώ τις οδηγίες και το μωρό ανακτά μετά από λίγο κανονικά τους χτύπους της καρδιάς του. Μου έκλεισαν τους τεχνητούς πόνους και με βάζουν λίγο να περπατήσω και κάπως έτσι η διαδικασία πήρε τον δρόμο της», εξομολογήθηκε η Ειρήνη Ξυπνητού.

(Εν τέλει είχε σοβαρή περιτύλιξη με τον λώρο γύρω από τον λαιμό του και ίσως ζορίστηκε από αυτό επειδή κατέβηκε πιο χαμηλά στη λεκάνη)», έγραψε επίσης σε ένα σημείο του βίντεο η ίδια.

Υπενθυμίζεται πως ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Φίλιππο το 2020, ενώ το 2023 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο.