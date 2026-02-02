MENOY

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω τον Πέτρο Φιλιππίδη

Με αφορμή τις φήμες που κυκλοφορούν για πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τοποθετήθηκε δημόσια, αποφεύγοντας να σχολιάσει το προσωπικό θέμα του συναδέλφου του.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Όταν ρωτήθηκε αν τον συγχωρεί, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ήταν κατηγορηματικός: «Εγώ να τον συγχωρέσω; Γιατί να τον συγχωρέσω; Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν». Με την απάντησή του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θεωρεί δική του αρμοδιότητα να αποδώσει “συγχώρεση” και πως το κοινό είναι αυτό που θα κρίνει αν ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί να επιστρέψει στο θέατρο και να γίνει αποδεκτός εκ νέου.

Για την επιστροφή Φιλιππίδη στο θέατρο

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του Φιλιππίδη, ο Μπουρδούμης σημείωσε ότι, εφόσον ο ίδιος αποφασίσει να επιστρέψει, το κοινό θα είναι αυτό που θα τον κρίνει και θα αποφασίσει αν τον αποδεχτεί ξανά: «Το θέατρο είναι λίγο σαν την εκκλησία. Αν κάποιος μπορεί να επιστρέψει και το θέατρο να τον αγκαλιάσει πάλι, αυτό θα το πει και το κοινό».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε και για τη δήλωση της πρώην συζύγου του, Λένας Δροσάκη, η οποία είχε αναφέρει ότι ένιωσε ντροπή μετά το διαζύγιό τους. Ο ηθοποιός εξέφρασε κατανόηση για τα συναισθήματα της, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για μία προσωπική της αίσθηση, ενώ τόνισε ότι η επικοινωνία τους είναι καλή και συνεχίζουν να συνεργάζονται για την ανατροφή του παιδιού τους.

