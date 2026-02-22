Αλέκος Συσσοβίτης: Μ’ αγαπούσε σε υπέρμετρο βαθμό, είχε μια παθολογική αγάπη μια συναισθηματική εξάρτηση από μένα

Με αφορμή τη διπλή τηλεοπτική του παρουσία αυτή τη σεζόν, ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τους αείμνηστους γονείς του αλλά και στη μία και στην παθολογική αγάπη που λάμβανε από τη μητέρα του.

Ειδικότερα, ο Αλέκος Συσσοβίτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν τρομερή η σχέση με τους γονείς μου. Ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ αμφίσημη. Υπήρχαν πολύ έντονες στιγμές, μεγάλη αγάπη, υπήρχαν και μεγάλες συγκρούσεις. Υπήρχαν αυτά που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο εν γένει, ζωή”.

“Η ζωή δεν έχει μία μόνο διάσταση, δεν έχει μόνο καλοσύνη. Έχει και κακοσύνη. Έχει και αγάπη, έχει και μίσος. Έχει και έλξη, έχει και άπωση. Όλα τα καλά τα ‘χει ο άνθρωπος, γιατί αυτός είναι ζωή. Οπότε μια έντονη οικογενειακή κατάσταση νομίζω πως τα εμπεριέχει όλα”.

“Θυμάμαι να συγκρούομαι περισσότερο με τη μητέρα μου, επειδή μ’ αγαπούσε πολύ, σε έναν υπέρμετρο βαθμό. Είχε μια παθολογική αγάπη και, επειδή είχε μια συναισθηματική εξάρτηση από μένα, αυτό το πράγμα μου δημιουργούσε και μια αίσθηση άμυνας. Γιατί πολλές φορές θες να δώσεις αλλά, όταν ο άλλος ζητάει πολλά, υπάρχει ένας φυσικός μηχανισμός που αντιστέκεσαι σ’ αυτό γιατί θέλεις να αυτονομηθείς, να απογαλακτιστείς” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αλέκος Συσσοβίτης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο μαγκαζίνο του Alpha.