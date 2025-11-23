Ζωή Δαλακλίδου: Δεκατρία χρόνια από το φρικτό έγκλημα στην Ξάνθη – Την βίασε, ξυλοκόπησε και έκαψε ζωντανή

Στην Ξάνθη ζούσε η 34χρονη Ζωή μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 2012 οπότε και την βίασαν, την ξυλοκόπησαν και έπειτα την έκαψαν ζωντανή.

Έχουν περάσει σχεδόν 13 χρόνια από το φρικιαστικό έγκλημα στην Ξάνθη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το χρονικό

Ηταν 27 Δεκεμβρίου 2012 όταν ένας 27χρονος άντρας βίασε, χτύπησε αλύπητα, κακοποίησε βάναυσα και στην συνέχεια έκαψε ζωντανή μία 34χρονη γυναίκα. Ήταν η 34χρονη τότε Ζωή Δαλακλίδου.

Ήταν ξημερώματα και η άτυχη γυναίκα επέστρεφε από διασκέδαση στο σπίτι της όταν της επιτέθηκε στην εξώπορτα ο δράστης, ο 27χρονος τότε Χρήστος Παπάζογλου. Την ακινητοποίησε χτυπώντας το κεφάλι της στον τοίχο. Τη βίασε ενώ στην συνέχεια την κακοποίησε και με αιχμηρό αντικείμενο.

Για να της κλείσει μια και καλή το στόμα πήρε βενζίνη από τα μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή, την περιέλουσε και της έβαλε φωτιά ενώ ακόμη είχε τις αισθήσεις της.

“Θα με αναγνώριζε γι’ αυτό την έκαψα” είχε πει στην απολογία του.

Εκείνη άρχισε να ουρλιάζει από τους φρικτούς πόνους και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο δίκυκλα.

Τραγική ειρωνεία, ο πατέρας και ο αδερφός της προσπάθησαν να τη σβήσουν, χωρίς να αντιληφθούν ότι καιγόταν ο δικός τους άνθρωπος.

Το πτώμα της 34χρονης τότε Ζωής είχε βρεθεί κάτω από το μπαλκόνι του πατρικού της στην Ξάνθη όπου είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη που ζούσε για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά της.

Ο δράστης της αποτρόπαιας πράξης έχει καταδικαστεί σε ισόβια συν 25 χρόνια κάθειρξης.

Μια ζωντανή παρακαταθήκη στη μνήμη της Ζωής

Την ερχόμενη Τρίτη θα λάβουν χώρα τα εγκαίνια συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας “Ζωή Δαλακλίδου”, προς τιμήν της αδικοχαμένης γυναίκας.

Ο φρικιαστικός θάνατος της 34χρονης τότε γυναίκας αποτελεί ακόμα και 12 χρόνια μετά, έναυσμα για να προστατευθούν κι άλλες κακοποιημένες γυναίκες.

“Δεν θα φύγεις ποτέ πάντα θα λείπεις”

Η βάναυση δολοφονία της 34χρονης τότε γυναίκας γίνεται τώρα αφορμή για να βοηθηθούν άλλες κακοποιημένες γυναίκες ωστόσο ο χαμός και η φρικαλεότητα του εγκλήματος θα μείνει χαραγμένη για πάντα στους δικούς της ανθρώπους.

Ανατριχιαστικά ήταν τα λόγια της αδερφής της αδικοχαμένης Ζωής.

“Κάθε τέτοια μέρα ξαναζώ τον ίδιο εφιάλτη…. Την Ζωή πρέπει να την θυμάσαι για το μεγάλο χαμόγελο της. Δεν έχει φύγει. Δεν θα φύγει ποτέ. Μας λείπεις, πάντα θα λείπεις!”, αναφέρει η αδερφή της αδικοχαμένης Ζωής.