Υποψήφιος στις δικηγορικές εκλογές έκανε σποτ με γυναίκα να… σνιφάρει κοκαΐνη – “Σας χαλάμε τις γραμμές”

Σάλος προκλήθηκε στον δικηγορικό κόσμο και όχι μόνο, βίντεο του υποψήφιου του συνδυασμού «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στον Δικηγόρο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας «ανέβασε» στα social media σποτ με γυναίκα να σνιφάρει κοκαΐνη.

Το βίντεο -όπου εμφανίζεται μία γυναίκα που κάνει χρήση κοκαΐνης με στόχο να υποστηριχθεί το προεκλογικό του σλόγκαν «σας χαλάμε τις γραμμές»-, κατέβηκε λίγο μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας υπέβαλε την παραίτησή του από τον συνδυασμό «Νέα Εκπροσώπηση-Έμπρακτα δίπλα στον Δικηγόρο».

Ο ίδιος, μετά τις έντονες αντιδράσεις και αφού «κατέβασε» το βίντεο, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα εξής:

«Το προεκλογικό βίντεο που αναρτήθηκε αποκλειστικά στα προσωπικά μου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προορισμένο για τον δικό μου κοινωνικό κύκλο και στην συνέχεια ανηπαρήχθη χωρίς την συναίνεσή μου, είχε σαφώς αλληγορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Με τρόπο έντονο και ίσως υπερβολικό, επιχείρησε να σχολιάσει ένα υπαρκτό φαινόμενο στον επαγγελματικό μας χώρο: τις «γραμμές» και τις «εξαρτήσεις» που συχνά καθορίζουν την στάση και τις εκλογικές επιλογές μας.

Το μήνυμα ήταν καθαρό: ότι ο Δικηγόρος – και ειδικά ο νέος Δικηγόρος – πρέπει να ψηφίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα απέναντι σε κάθε είδους επιρροή που να χειραγωγεί την ψήφο του, είτε είναι επαγγελματική είτε πολιτική.

Τόσο το μήνυμα όσο και η μορφή με την οποία αυτό αποδόθηκε προστατεύονται πλήρως από την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης σύμφωνα και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία έχει χαράξει πολύ ευρεία πλαίσια ιδίως σε περιπτώσεις πολιτικού λόγου και λόγου που αφορά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αντί να σταθούμε στην ουσία του μηνύματος, προτιμήθηκε η εύκολη δαιμονοποίηση της εικόνας, η πολιτική εργαλειοποίησή της.

Θεώρησα χρέος μου να υπερασπιστώ την πρόθεση και την ελευθερία της έκφρασης, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε τη ρήξη και, τελικά, την αποχώρησή μου από εκείνους που δηλώνουν υπέρ της ανεξαρτησίας, αλλά στην πράξη επιβάλλουν «γραμμές» και σιωπή.

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια επιβάλλει να αποχωρείς όταν διαφωνείς με τον κατ’ ουσίαν επικεφαλής του συνδυασμού.

Παραμένω ενεργός Δικηγόρος, με πίστη ότι ο χώρος μας χρειάζεται περισσότερη Δημοκρατία, περισσότερη ελεύθερη σκέψη και περισσότερη ανεξαρτησία…

…Αν κάτι πρέπει να «σπάσουμε» σε αυτές τις εκλογές, είναι οι νοοτροπίες που μας κρατούν εξαρτημένους, όχι οι άνθρωποι που τολμούν να τις αμφισβητήσουν», ανέφερε.