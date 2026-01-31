MENOY

Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το αγοράκι στη Ζάκυνθο – “Ξέρουμε την ευθύνη που αναλαμβάνουμε”

THESTIVAL TEAM

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του σκύλου ράτσας πιτ μπουλ που ενεπλάκη στην τραγωδία με τον θάνατο του 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την πενταμελή επιστημονική ομάδα του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), η αρμόδια επιτροπή του νησιού έλαβε ομόφωνη απόφαση για το μέλλον του ζώου.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο σκύλος μεταφέρθηκε και φιλοξενείται πλέον στις εγκαταστάσεις της Στέγης Ζώων «Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης». Η κίνηση αυτή ακολουθεί το πόρισμα των ειδικών, με την τοπική επιτροπή να κρίνει πως αυτή είναι η καταλληλότερη λύση για τη διαχείριση του ζώου μετά το δραματικό περιστατικό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Weekend Live» βρέθηκε ο εκπαιδευτής και αντιπρόεδρος του σωματείου, Πέτρος Εμμανουήλ Μητσάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάληψη της φροντίδας του σκύλου και στο βάρος της ευθύνης που αναλογεί στην οργάνωση.

«Είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για την ευθύνη που αναλαμβάνουμε και θα φροντίσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δόθηκε για τη διαχείριση του σκύλου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσάκος.

Πηγή: skai.gr

Ζάκυνθος Πιτ μπουλ

