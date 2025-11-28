Ξάνθη: Πολίτες ύψωσαν σταυρό 10 μέτρων στο όρος Αυγό και κλήθηκαν σε απολογία από τη δασική υπηρεσία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ξάνθης η τροπή που πήρε η υπόθεση με την ανύψωση σταυρού 10 μέτρων στο όρος Αυγό καθώς κλήθηκαν σε απολογία από τη δασική υπηρεσία.

Όλα ξεκίνησαν όταν την Κυριακή (23/11) το πρωί μια ομάδα πολιτών τοποθέτησε έναν σταυρό στην κορυφή του Αυγού, δίπλα ακριβώς στην ελληνική σημαία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ξεκίνησε έρευνα από τη δασική υπηρεσία για τη διαδικασία της τοποθέτησης και εάν είχαν ληφθεί οι σχετικές άδειες.

Οι πολίτες που εμφανίζονται στο βίντεο είχαν κληθεί σε απολογία το πρωί της Πέμπτης χωρίς, όμως, τελικά αυτό να συμβεί.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr οι έρευνες για την εν λόγω υπόθεση συνεχίζονται καθώς τον λόγο πλέον παίρνει η υπηρεσία Αρχαιολογίας, που θα προβεί σε επιτόπιο έλεγχο στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο σταυρός.

Μετά και τον έλεγχο αυτό εκτιμάται ότι θα σχηματιστεί σχετικός φάκελος που θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα, ώστε να διερευνηθεί το εάν θα υπάρξει συνέχεια ή όχι στην υπόθεση.