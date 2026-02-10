Ξάνθη: Αντιδράσεις για την συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο καρναβάλι – Πόσο θα κοστίσει

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ξάνθη η προγραμματισμένη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο πλαίσιο του φετινού καρναβαλιού της πόλης, με επίκεντρο το κόστος της εκδήλωσης και τη διαχείριση των δημοτικών πόρων.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατεία Δημοκρατίας, ωστόσο η συμφωνία έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο και έχει διχάσει την τοπική κοινωνία.

Το κόστος και οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, η συνολική δαπάνη για τη συναυλία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 80.000 ευρώ, ενώ η αμοιβή της Ελένης Φουρέιρα και της καλλιτεχνικής της ομάδας ανέρχεται στις 36.000 ευρώ.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη δημοτική αρχή για υπέρογκο κόστος και έλλειψη διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δεν έγινε απευθείας με την εταιρεία παραγωγής της καλλιτέχνιδας, αλλά μέσω τρίτων μεσαζόντων, γεγονός που φέρεται να αύξησε το τελικό ποσό.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Φανουράκης έκανε λόγο για σπατάλη πόρων, τονίζοντας ότι με το ίδιο ποσό θα μπορούσε να οργανωθεί μια πιο πλούσια και πολυδιάστατη εκδήλωση. «Με 80.000 ευρώ μπορείς να δημιουργήσεις ένα πολύ καλύτερο event και να φέρεις περισσότερους καλλιτέχνες που να αντιπροσωπεύουν περισσότερο αυτά τα χρήματα», δήλωσε, αναφερόμενος και σε προηγούμενες μεγάλες συναυλίες που είχαν φιλοξενηθεί στην πόλη.

Παράλληλα, επεσήμανε ασάφειες σχετικά με τα διοικητικά έξοδα και τον τεχνικό εξοπλισμό, σημειώνοντας ότι ο Δήμος διαθέτει ήδη σύμβαση για τον ήχο, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τη διάρθρωση του συνολικού κόστους.

Η απάντηση του δημάρχου

Στον αντίποδα, ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, υπερασπίστηκε τη διοργάνωση, χαρακτηρίζοντας τέτοιες συναυλίες ως επένδυση για την πόλη. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του καρναβαλιού προσελκύουν επισκέπτες και ενισχύουν την τοπική οικονομία, με τα έσοδα να είναι πολλαπλάσια του κόστους.

Διχασμός στην τοπική κοινωνία

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο διάλογο και στην τοπική κοινωνία, με μερίδα πολιτών να στηρίζει την επιλογή της δημοτικής αρχής, θεωρώντας ότι τέτοιες συναυλίες αναβαθμίζουν το πολιτιστικό προφίλ της πόλης, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για πολυτέλεια σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων.

Η ανακοίνωση του δήμου Ξάνθης για τη συναυλία

«Συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Επίσημη έναρξη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026.

Η Ελένη Φουρέιρα, η κορυφαία pop star με τις ασταμάτητες no1 επιτυχίες και τα μεγάλα ρεκόρ που έχει “μαγέψει” όλη την Ευρώπη, είναι η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα με διαμαντένιο album, καθώς και η no1 καλλιτέχνις στην Ελλάδα σε Spotify streams. Κάθε της τραγούδι γίνεται super hit ενώ, μεταξύ άλλων, μετρά περισσότερα από 500 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, αλλεπάλληλα no1 στα trends του YouTube και συνολικές προβολές που “αγγίζουν” το δισεκατομμύριο, δεκάδες μουσικά βραβεία και αμέτρητα υψηλών προδιαγραφών εντυπωσιακά shows», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.