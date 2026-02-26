MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή – Σοκαριστική η αποτύπωση των πυρών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βλήθηκε ο Φανούρης Καργάκης το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, ρίχνει η ιατροδικαστική έκθεση που φέρεται να προσδιορίζει ότι η φονική βολίδα προήλθε από τα αριστερά. Σύμφωνα με το cretalive, είναι βολίδα πολεμικού όπλου (κάτι που είχε εκτιμηθεί εξ αρχής) και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στον πολύτεκνο πατέρα, δηλαδή τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ.

«Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα» αποφαίνεται, κατά πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο θανών δέχθηκε τις βολές εντός του αυτοκινήτου, από πίσω και αριστερά, όπως έχει προκύψει από τις πληροφορίες της προανάκρισης, τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και τα ευρήματα της αυτοψίας του οχήματος και βάσει αυτών των στοιχείων γίνεται σχηματική αναπαράσταση των κατευθύνσεων των βολών.

«Η φονική βολίδα εισήλθε στην πόρτα του οδηγού σε σημείο πάνω από το χερούλι, σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Και είναι μία βολίδα που καταγράφεται κάθετα ως προς την πόρτα του αυτοκινήτου, ενώ οι άλλες φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία. 

Είναι, πάντως, αποκαλυπτικό το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι εντυπωσιακή η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4χ4, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως μπορείτε να δείτε στην σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ. Το αυτοκίνητο του 39χρονου είχε γίνει «φύλλο και φτερό» στα μέσα Δεκεμβρίου, από τους επικεφαλής του Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε. Μία εξονυχιστική διαδικασία που κράτησε περίπου 9 ώρες».

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Αργυρούπολη: Πατέρας καταγγέλλει πως ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Δίπλωσε αστικό λεωφορείο στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέρριψα την πρόταση – Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Έλενα Ακρίτα για Καρανίκα: Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λουτσέσκου για το Θέλτα – ΠΑΟΚ: “Ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα προκριθούμε”