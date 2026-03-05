MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιβλιοπαρουσίαση για μαθητές δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

|
THESTIVAL TEAM

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου στo πλαίσιo καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας θα πραγματοποιήσει παρουσίαση παιδικού βιβλίου.

Ειδικότερα, η βιβλιοθηκονόμος Κατερίνα Ευθυμιάδη θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Πάμε βιβλιοθήκη;». Η παρουσίαση απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια της δράσης είναι μία ώρα.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: 10/3/2026, 12/3/2026, 17/3/2026, 20/3/2026, 27/3/2026, 31/3/2026.

Για τον συντονισμό των επισκέψεων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να επικοινωνούν με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304067 (ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.00) για διαθεσιμότητα ημερομηνιών. Κατόπιν, θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση «Έντυπο για δράση» που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/christika/dimotiki-vivliothiki/ και θα την αποστέλλουν στο email: library@oraiokastro.gr.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Όταν ο Αλέξανδρος και οι φίλοι του βαρέθηκαν να διαβάζουν τα ίδια και τα ίδια, αποφάσισαν να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς τους. Τι σήμαινε η ακαταλαβίστικη αφίσα που είδαν εκεί; Ποιο μυστήριο κρύβεται στα ράφια της βιβλιοθήκης; Αυτά και άλλα πολλά σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις…

Ένα βιβλίο για μικρά και μεγάλα παιδιά, που παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης. Για να μην μπερδευτείς την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς μια βιβλιοθήκη.

Δήμος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ιωάννης Απέργης: Με νοιάζει να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρμεντ για την Κύπρο: “Σκεφτείτε αν θα ταξιδέψετε εκεί”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαρία Ναυπλιώτου: Είχα επίμονο θαυμαστή και ένιωσα απειλή, είχα πάρει τηλέφωνο και την Αστυνομία

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Ο αμερικανικός στρατός θα θέσει υπό τον έλεγχό του τον εναέριο χώρο του Ιράν “εντός των προσεχών ωρών”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη για Κύπρο: Η Ελλάδα κινήθηκε αμυντικά, έβαλε ασπίδα θωράκισης και ξύπνησε την Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο