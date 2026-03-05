Βιβλιοπαρουσίαση για μαθητές δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου στo πλαίσιo καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας θα πραγματοποιήσει παρουσίαση παιδικού βιβλίου.
Ειδικότερα, η βιβλιοθηκονόμος Κατερίνα Ευθυμιάδη θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Πάμε βιβλιοθήκη;». Η παρουσίαση απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια της δράσης είναι μία ώρα.
Διαθέσιμες ημερομηνίες: 10/3/2026, 12/3/2026, 17/3/2026, 20/3/2026, 27/3/2026, 31/3/2026.
Για τον συντονισμό των επισκέψεων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να επικοινωνούν με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304067 (ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.00) για διαθεσιμότητα ημερομηνιών. Κατόπιν, θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση «Έντυπο για δράση» που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/christika/dimotiki-vivliothiki/ και θα την αποστέλλουν στο email: library@oraiokastro.gr.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Όταν ο Αλέξανδρος και οι φίλοι του βαρέθηκαν να διαβάζουν τα ίδια και τα ίδια, αποφάσισαν να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς τους. Τι σήμαινε η ακαταλαβίστικη αφίσα που είδαν εκεί; Ποιο μυστήριο κρύβεται στα ράφια της βιβλιοθήκης; Αυτά και άλλα πολλά σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις…
Ένα βιβλίο για μικρά και μεγάλα παιδιά, που παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης. Για να μην μπερδευτείς την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς μια βιβλιοθήκη.