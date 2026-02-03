Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα έπειτα από φωτιά στο σπίτι της

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι που διέμενε στη Λάρισα.

Το συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που εντοπίσαν τη σορό της γυναίκας η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.



Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.



Δείτε βίντεο