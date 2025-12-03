Τι λέει το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την κακοποίηση των 8 παιδιών από την μητέρα και τον πατριό τους

Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης των 8 παιδιών από τη μητέρα τους και τον πατριό τους στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σύμφωνα με αυτήν, ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου, όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μάλιστα σε μία από αυτές τις αναφορές, ασθενοφόρο από το “Χαμόγελο του Παιδιού” είχε διακομίσει ένα από τα 8 παιδιά στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Τέλος, το Χαμόγελο του Παιδιού στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι είχε ενημερώσει την Άμεση Δράση στις 19 Ιανουαρίου 2025 και στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για τη σύλληψη των γονέων 8 παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου.

Αναλυτικά:

-στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»

-στις 12 Μαΐου 2022

-στις 4 Ιουνίου 2024

-στις 12 Μαΐου 2025

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

-στις 19 Ιανουαρίου 2025

-στις 9 Νοεμβρίου 2025

Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία αφορά προτρέπει όλους τους πολίτες να αναφέρουν οτιδήποτε ανησυχητικό, δωρεάν και επώνυμα: