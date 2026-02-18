MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στη Σκιάθο: Πέθανε 38χρονη μητέρα τριών παιδιών – Είχε γεννήσει πριν από 20 ημέρες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σκιάθο η είδηση του θανάτου της 38χρονης Κωνσταντίνας Κατσούρα, μητέρας τριών παιδιών, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί, έπειτα από επιπλοκές στην υγεία της.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα skiathoslife.gr η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο αγοριών και ενός νεογέννητου κοριτσιού που είχε φέρει στον κόσμο μόλις πριν από 20 ημέρες, είχε μεταφερθεί πριν από μία εβδομάδα στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αρχικά βελτίωση, γεγονός που γέμισε αισιοδοξία την οικογένεια και το στενό της περιβάλλον.

Ωστόσο, το πρωί σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 38χρονη δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του θανάτου της έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Σκιάθου, όπου η Κωνσταντίνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Περιγράφεται από όσους τη γνώριζαν ως χαμογελαστή, εργατική και δραστήρια γυναίκα.

Σκιάθος

