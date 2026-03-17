Θεσσαλονίκη: “Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη”, λέει η μητέρα της Έμμας

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δικάζεται η υπόθεση της 23χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 23χρονη συνοδηγός θα βρεθεί στο εδώλιο για υπόθαλψη εγκληματία, κατηγορία που έχει να κάνει με τη στάση της μετά το θανατηφόρα παράσυρση. Ο 30χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας.

Σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της Έμμας, έκανε λόγο για ενοχή της 23χρονης οδηγού.

«Θα είναι μια ηθική ικανοποίηση για εμένα να ακούσω τη λέξη «ένοχη». Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλω να ακούσω ότι είναι ένοχη γιατί είναι ένοχη. Σκοπός μας είναι να λογοδοτήσει για όλες τις αξιόποινες πράξεις της. Δεν ήταν μόνο η υπόθαλψη εγκληματία αυτό που έκανε», δήλωσε μεταξύ άλλων η κα Καμπάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης φοιτήτριας, Νίκος Ρουσόπουλος τόνισε «είναι σήμερα μια πρωτοποριακή δίκη, που αναγνωρίζει και την νομολογία πλέον στην Ελλάδα από τη στιγμή που μια συνοδηγός που φέρεται και έρχεται κατηγορούμενη τουλάχιστον για υπόθαλψη εγκληματία και βεβαίως ανοίγει και ο δρόμος για να μπορούν να ασκηθούν διώξεις και για άμεση συνέργεια. Είναι μια πρωτοποριακή υπόθεση, υπάρχει μόνο μια υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί στο Ναύπλιο. Που πραγματικά καταδικάζεται συνοδηγός για άμεση συνέργεια, πιστεύω πως και αυτό θα δώσει ένα στίγμα ότι κανείς που επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο έχει και αυτός ευθύνη».

Έμμα Καρυωτάκη Θεσσαλονίκη

