Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό – Απίστευτο βίντεο

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με έναν οδηγό του ΟΑΣΘ να έρχεται στα χέρια με έναν άλλο οδηγό.

Ο ΟΑΣΘ με ανακοίνωσή του μάλιστα θέτει σε άμεση διαθεσιμότητα τον εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, αναφέρει ο ΟΑΣΘ στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr