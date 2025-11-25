MENOY

Απίστευτο! Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στον δρόμο για Χαλκιδική – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (23/11) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, έναν οδηγός κινείται ανάποδα στο ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική.

Ο οδηγός φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί το σοβαρό λάθος του, το οποίο παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, τέσσερα οχήματα προλαβαίνουν να κάνουν άκρη για να τον αποφύγουν και να μην συγκρουστούν μαζί του.

Μάλιστα, ένας εκ των άλλων οδηγών αναβοσβήνει τα φώτα του προσπαθώντας να τον ενημερώσει ότι βρίσκεται στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας.

Δείτε το βίντεο:

