Θεσσαλονίκη: Ο “μπλε ουρανός” φωτίζει ξανά την Αγίας Σοφίας και μαγεύει το κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες

Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας «φόρεσε» και φέτος τα γιορτινά του, κλέβοντας για ακόμη μια χρονιά τις εντυπώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο γνωστός πλέον “μπλε ουρανός” που απλώνεται πάνω από τον πεζόδρομο, δημιουργεί μια μαγευτική, σχεδόν παραμυθένια ατμόσφαιρα, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών που σπεύδουν να τον απολαύσουν και να φωτογραφηθούν κάτω από το εντυπωσιακό θέαμα παρά την βροχόπτωση που επικρατεί στην πόλη.

Το ενιαίο πέπλο από χιλιάδες μπλε λαμπιόνια αποτελεί τα τελευταία χρόνια σήμα κατατεθέν των χριστουγεννιάτικων στολισμών της πόλης, μεταμορφώνοντας τον πεζόδρομο σε έναν φωτεινό διάδρομο που θυμίζει σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας.

Την προσοχή τραβά και το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από το ιστορικό Μέγαρο Λόγγου, γνωστό και ως «Κόκκινο Σπίτι», το οποίο συμπληρώνει ιδανικά το εορταστικό σκηνικό και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα της περιοχής.