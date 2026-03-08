MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία μνήμης από τα Μάλγαρα στα Τέμπη για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Εικόνες και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με μηχανές γέμισε η Εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Μοτοσικλετιστές από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων για να συμμετάσχουν στη μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Μόνοι» ή «διπλοί» πάνω στις μηχανές τους κορνάροντας ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 τη διαδρομή τους προς το σημείο της τραγωδίας, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες και πραγματοποιείται με τη συνοδεία περιπολικών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από πέρυσι.

Θεσσαλονίκη Μοτοπορεία Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

