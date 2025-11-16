Θεσσαλονίκη: Μαθήτριες Γυμνασίου δημιούργησαν εφαρμογή για την διευκόλυνση των ανθρώπων με οπτική αναπηρία στο σούπερ μάρκετ

Ένα καινοτόμο σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία των QR codes για να μεταμορφώσει την εμπειρία των αγορών στο σούπερ μάρκετ για τα άτομα με οπτική αναπηρία δημιούργησε η ομάδα «Supervision», αποτελούμενη από μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Με όραμα την αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση στα ψώνια για όλους οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου Έλενα Αγρόδημου, Εμμέλεια Καλαϊτζή και Αφροδίτη Κουτσικάκη, υπό την καθοδήγηση της εικαστικού τους Έλενας Κασιμάτη και στο πλαίσιο του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων, συμμετείχαν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας 2025 και παρουσίασαν το «BrailleVoice».

Στον τελικό της ελληνικής διοργάνωσης, που διεξήχθη τον Μάιο στην Αθήνα, διακρίθηκαν ανάμεσα σε 77 ομάδες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, κερδίζοντας το 1ο πανελλήνιο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 1500 ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο τους από την Samsung- χορηγό εταιρία του προγράμματος.

Μετά από τέσσερα χρόνια που ο διαγωνισμός διεξάγεται στην Ελλάδα, η Samsung αποφάσισε να διεξάγει για πρώτη φορά και τον 1ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό με τις χώρες της Ευρώπης που υλοποιούν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η ομάδα Super Vision και το Braille Voice θεωρήθηκε η ως τώρα καλύτερη ιδέα της τετραετίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα στους 10 φιναλίστ του πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Samsung Solve for Tomorrow, που διεξήχθη στο Μιλάνο στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Πώς λειτουργεί το «BrailleVoice»

Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων, οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν κωδικούς στα ράφια και τους διαδρόμους, λαμβάνοντας άμεσα ηχητικές πληροφορίες για κατηγορίες προϊόντων, όπως τιμές, συστατικά, ημερομηνίες λήξης, προσφορές αλλά και οδηγίες κίνησης εντός του καταστήματος.

Η ιδέα, όπως δήλωσαν οι μαθήτριες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στοχεύει στην κατάργηση των εμποδίων πρόσβασης στην πληροφορία, προσφέροντας αυτονομία, ανεξαρτησία και ασφάλεια σε μια βασική καθημερινή δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αποτελεί μια χαμηλού κόστους αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας προσθήκη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις λιανικής.

«Πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με σοβαρά προβλήματα όρασης σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών. Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ παραμένουν μια από τις λιγότερο προσβάσιμες καθημερινές δραστηριότητες λόγω εμποδίων πλοήγησης, πληροφοριών με μικρά γράμματα και εξάρτησης από βοήθεια συνοδού. Αυτή η έλλειψη προσβασιμότητας επηρεάζει σημαντικά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική ένταξη και για αυτό και μόνο αξίζει αυτή η προσπάθεια μας να επεκταθεί και η εφαρμογή μας να καλύπτει εκτός από την Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη», ανέφεραν.

Η Έλενα, η Εμμέλεια και η Αφροδίτη θα ήθελαν να δουν το BrailleVoice να γίνει ευρωπαϊκό πρότυπο για την προσβασιμότητα στο λιανικό εμπόριο χωρίς αποκλεισμούς και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην προσπάθεια για κοινωνική ένταξη που βασίζεται στην τεχνολογία. «Το όραμά μας είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη λύση σε περισσότερα μέρη, όπως μουσεία και φαρμακεία. Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα όλων και παντού», δήλωσαν.

Το σύστημα «BrailleVoice» που προτείνουν οι μαθήτριες περιλαμβάνει την τοποθέτηση ανάγλυφων ετικετών QR Codes στην αρχή κάθε διαδρόμου και σε κάθε ράφι στο σούπερ μάρκετ, ενώ συμπληρωματικά, κάθε ετικέτα μπορεί να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες σε γραφή Braille.

Αντίστοιχα η εφαρμογή των κινητών τηλεφώνων, που είναι συμβατή με VoiceOver & TalkBack, καθοδηγεί φωνητικά τους χρήστες για τον εντοπισμό και τη σάρωση του QR code, ενώ εκφωνεί άμεσα δομημένες και ακριβείς πληροφορίες που αντλούνται απευθείας από τη βάση δεδομένων του καταστήματος και επιτρέπει τη δημιουργία λίστας αγορών. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες κάτοψης που μπορεί να εισάγει κάθε σούπερ μάρκετ, η εφαρμογή καθοδηγεί ενεργά τους χρήστες στα αντίστοιχα σημεία για να εντοπίσουν τα προϊόντα που αναζητούν, ενώ παρέχει προσωποποιημένες ενημερώσεις. Διαθέτει, επίσης, δυνατότητα επέκτασης για την αποστολή ειδοποιήσεων για εποχικές εκπτώσεις, προσωπικά κουπόνια και προσφορές, αξιοποιώντας τεχνολογίες εγγύτητας (όπως Bluetooth beacons), προσφέροντας έτσι μια πλήρως ισότιμη αγοραστική εμπειρία.

«Χρειαζόμαστε επιστήμονες, όμως χρειαζόμαστε πρώτα ανθρώπους»

Η εικαστικός Έλενα Κασιμάτη τα τελευταία χρόνια εκτός από τα εικαστικά μαθήματα συμπληρώνει το διδακτικό της ωράριο στα εργαστήρια δεξιοτήτων προσπαθώντας να συνδυάσει την τέχνη και τη δημιουργικότητα με την καινοτομία, με στόχο έναν καλύτερο κόσμο μέσα από τις ιδέες των μαθητών και μαθητριών της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φτάσαμε τόσο ψηλά και μετά το πανελλήνιο βραβείο εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό και καταφέραμε να είμαστε στις 10 καλύτερες ιδέες της Ευρώπης. Μέσα από το πρόγραμμα Solve for Tomorrow, η Samsung δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδέες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως δύναμη θετικής αλλαγής. Η ομάδα Supervision αποτελεί έμπνευση για όλους μας και ενισχύει το όραμά να στηρίζουμε τις νέες γενιές που τολμούν να φανταστούν ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κασιμάτη.

«Είναι δύσκολη η εφαρμογή εργαστηριακών μαθημάτων στο δημόσιο σχολείο, καθώς δεν έχουμε αίθουσες αλλά πολλές φορές και καθόλου δυνατότητες. Μην ξεχνάτε ότι μαθήματα που πρέπει να χαρακτηρίζονται εργαστηριακά όπως τα εικαστικά, η μουσική και τα εργαστήρια δεξιοτήτων εκτός του ότι δεν έχουν δική τους αίθουσα και εργαστήριο, είναι μονόωρα μαθήματα και γίνονται με όλους τους μαθητές στην τάξη- σχεδόν 25, χωρίς να χωρίζει το τμήμα. Άρα για ένα δημόσιο σχολείο τέτοιες επιτυχίες που φτάνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σπάνιες και γι’ αυτό όταν συμβαίνει είναι μια τεράστια έκπληξη χαράς που σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις τον αγώνα της προσφοράς και μια ανακούφιση που ικανοποιεί την προσπάθεια που γίνεται τόσο από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους μαθητές/τριες», εξήγησε, δηλώνοντας «ευλογημένη που έζησα αυτή τη στιγμή τόσο ως εκπαιδευτικός αλλά κυρίως ως άνθρωπος».

Η ίδια προτρέπει τους συναδέλφους της εκπαιδευτικούς «να μην μένουμε μόνο στην διδακτική ύλη και στο γνωστικό μας αντικείμενο και να προτρέπουμε τα παιδιά να συνδυάσουν την δημιουργικότητα με την τεχνολογία και να καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και κριτική σκέψη», καταλήγοντας: «Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν πως χρειαζόμαστε επιστήμονες, εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω πως χρειαζόμαστε πρώτα ανθρώπους».

