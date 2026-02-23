Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας – Ουρές στα διόδια Μαλγάρων, δείτε βίντεο

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη, μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 16:00 το απόγευμα ξεκίνησαν να επιστρέφουν στην πόλη εκδρομείς.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή σχηματίζονται ουρές στα διόδια των Μαλγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξεως των 20’ περίπου.

Ωστόσο ανά διαστήματα, για να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ανοίγουν οι μπάρες.

Από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι τώρα έχουν ανοίξει 3 φορές

Δείτε βίντεο: