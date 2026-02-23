MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας – Ουρές στα διόδια Μαλγάρων, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη, μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 16:00 το απόγευμα ξεκίνησαν να επιστρέφουν στην πόλη εκδρομείς.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή σχηματίζονται ουρές στα διόδια των Μαλγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξεως των 20’ περίπου.

Ωστόσο ανά διαστήματα, για να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ανοίγουν οι μπάρες.

Από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι τώρα έχουν ανοίξει 3 φορές

Δείτε βίντεο:

Εκδρομείς Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Αντόνιο Γκουτέρες: Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου» σε όλο τον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας ο Ρομπ Γέτεν – Ο νεότερος στην ιστορία της χώρας και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα – Μόλις 1 χλμ. το εστιακό βάθος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Έδεσσα: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 23χρονος που μαχαίρωσε τρεις φορές 21χρονο στο καρναβάλι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Στην Ουάσινγκτον ο Σταύρος Παπασταύρου για τη Διατλαντική Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και τον Κάθετο Διάδρομο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε gender reveal party στη δεξίωση του γάμου της κι ανακάλυψε ότι περιμένει αγοράκι