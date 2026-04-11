Θεσσαλονίκη: Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Xωρίς προβλήματα, παρά τον βροχερό καιρό, πραγματοποιείται μέχρι στιγμής η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα από τη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες ανθρώπους να μετακινούνται με όλα τα μέσα προς τον προορισμό τους.

«Συνηθισμένη και ομαλή» για τα δεδομένα των ημερών χαρακτηρίζεται η κίνηση στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων και προς Χαλκιδική. «Με πολλή κίνηση προς όλους τους προορισμούς, πολύ υψηλές πληρότητες της τάξης του 100% στα περισσότερα οχήματα και πάρα πολλά έκτακτα δρομολόγια» πραγματοποιείται από χθες η έξοδος του Πάσχα με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων «Μακεδονία», Ιωάννης Λάμπρου, σύμφωνα με τον οποίο χάρη στην ετοιμότητα που υπάρχει οι εκδρομείς εξυπηρετούνται και ταξιδεύουν χωρίς πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις, μεταξύ των κορυφαίων προορισμών στο δίκτυο εξωτερικού για τις ημέρες του Πάσχα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πόλεις Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Λάρνακα και Ρώμη, ενώ στις πτήσεις εσωτερικού κυριαρχούν νησιά όπως η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος.

Εκδρομείς Θεσσαλονίκη

