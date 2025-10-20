Θα κλείσει και δεύτερη φορά το Μετρό Θεσσαλονίκης πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς – Αυξάνεται η τιμή του εισιτηρίου

Αλλαγές στην χρήση και στην τιμή του εισιτήριου και δεύτερο κλείσιμο του μετρό Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, το μετρό θα κλείσει πάλι πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς. Αυτό θα συμβεί το Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι θα είναι πάλι για έναν μήνα.

Προανήγγειλε αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, σημείωσε ο υφυπουργός Υποδομών.

Επίσης, ο υπουργός προανήγγειλε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Με διαλειτουργικότητα το εισιτήριο δεν θα κοστίζει 60 λεπτά. είπε και συμπλήρωσε ότι το μετρό εφόσον το εισιτήριο κοστίζει 1 ευρώ θα είναι οριακά βιώσιμο.

Την Πόντου θα την κάνουμε. Παλεύουμε με τον χρόνο, είπε ο κ. Ταχιάος. Σημείωσε ότι το κόστος των απαλλοτριώσεων μπορεί να αγγίξει τα 15 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν δεν θα μετακινηθεί ο τερματικός από το ΙΚΕΑ στη Μίκρα. Μόνο μία – δύο γραμμές. Στο επόμενο στάδιο είναι το πώς θα καταλήγει η οδός Πόντου με την Γ. Σχολής.

Συζητείται ένας κυκλικός κόμβος στη Λ. Γεωργικής σχολής με την Μαρίνου Αντύπα.