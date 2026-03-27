“Θα δεις τώρα τι θα κάνω”: Τα λόγια του 45χρονου που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για την Κρήτη

Σε σοκ παραμένει η μαθητική κοινότητα από το περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα σε πλοίο για την Κρήτη, όταν 45χρονος άνδρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα κοριτσιών, που ταξίδευαν με το σχολείο τους στο πλαίσιο μαθητικής εκδρομής.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή μαθητή στο MEGA που, μαζί με άλλους συμμαθητές του, φέρεται να εντόπισαν και να επιτέθηκαν στον δράστη, πριν συλληφθεί από το Λιμενικό.

«Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο φωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες απλά πάμε προς τον διάδρομο που έτρεχαν και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιο τους. Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, μπήκε ήταν λίγο ανοιχτή η πόρτα, μπήκε μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, έκλεισε την πόρτα και τα κορίτσια δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα λέει “τι κάνεις” και του φωνάζει “τι κάνεις;” είδαν ότι ήταν γυμνός και αυτός λέει “θα δεις τώρα τι θα κάνω”», δήλωσε αρχικά στο MEGA μαθητής και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ψάχναμε κάρτα για τη ρεσεψιόν για να μπούμε στο δωμάτιο του να δούμε τι και πως έγινε και άνοιξε την πόρτα από μόνος του και πήγε να μας επιτεθεί. Πήγε να μας επιτεθεί και έτσι και αμυνθήκαμε και εμείς. Ήταν ολόγυμνος, μετά έτρεχε στους διαδρόμους και έτσι όπως έτρεχε στους διαδρόμους κάπως έπεσε κάτω. Δεν τον χτυπήσαμε πολύ, αμυνθήκαμε, καταλαβαίνετε πήγε να μας επιτεθεί και αμυνθήκαμε. Ήταν στο πάτωμα, στο διάδρομο και του είπαμε “δε θα σηκωθείς μέχρι να έρθει κάποιος από την ρεσεψιόν”. Μετά ήρθαν από την ρεσεψιόν, ήρθε και από το λιμενικό τον πήγανε κάτω στην αρχή δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που του λέγανε, αλλά μετά ήρθε και το λιμενικό και τον μαζέψανε. Τα κορίτσια ήταν χάλια», δηλώνει συμμαθητής των κοριτσιών.

Μιλώντας στο MEGA, ο 45χρονος βουλγαρικής καταγωγής ισχυρίστηκε ότι είχε πιεί και δεν θυμάται πώς βρέθηκε στην καμπίνα των μαθητριών.

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Ήμουν μαζί με συναδέλφους μου και πίναμε στο σαλόνι, γύρισα στην καμπίνα για ύπνο, δεν θυμάμαι γιατί βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», φέρεται να είπε ο 45χρονος στο Λιμενικό λίγο μετά τη σύλληψή του.