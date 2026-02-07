Στο “Αγλαΐα Κυριακού” τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου στη Χίο – Δείτε φωτογραφίες

Με επιτυχία έφτασαν στην Αθήνα τα έξι παιδιά, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, μετά από σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής από το νησί.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από τη Χίο.

Τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου, έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20, ενώ ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του.

Δείτε φωτογραφίες του Intime: