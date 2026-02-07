Στο “Αγλαΐα Κυριακού” τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου στη Χίο – Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με επιτυχία έφτασαν στην Αθήνα τα έξι παιδιά, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, μετά από σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής από το νησί.
Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από τη Χίο.
Τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου, έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20, ενώ ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του.
Δείτε φωτογραφίες του Intime: