ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποσό 8 εκατ. ευρώ φέρεται να απέκρυψε ο Μ. Χιλετζάκης – Τι εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ποσό των 8 εκ. ευρώ καταλογίζει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, Μύρωνα Χιλετζάκη, πως απέκρυψε από τις ελεγκτικές αρχές την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή και αφορούν την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αγροτοσυνδικαλιστής, από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του προέκυψε ότι το  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ο κ. Χιλετζάκης ανέρχεται συνολικά σε 8 εκ.ευρώ ενώ η σύζυγός του η οποία επίσης ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,5 εκ.ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να αξιολογηθούν ποινικά ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Πώς δρούσε το κύκλωμα στην Κρήτη

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, από το 2019 έως και το 2025, διήυθυνε και συντόνιζε τα μέλη του κυκλώματος για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια, υπέβαλλε ο ίδιος και οι συγγενείς του αιτήσεις για ενιαίες ενισχύσεις και ζητούσε από τα υπόλοιπα μέλη να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους έμπαιναν τμήματα ή το σύνολο των επιδοτήσεων. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

