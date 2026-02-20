Σέρρες: Η στιγμή που ο 17χρονος μπαίνει σε κατάστημα για να σκουπίσει τα αίματα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντα από τη μοιραία βραδιά όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες ο 17χρονος από τον 15χρονο που έχει προφυλακιστεί, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Το οπτικό υλικό, που δημοσιεύει το newsit.gr, απαρτίζεται από δύο διαφορετικά βίντεο τα οποία περιέχουν εικόνες λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλά και μετά από τη βίαιη επίθεση στις 5 Ιανουαρίου που δέχτηκε ο 17χρονος στο προαύλιο της Ιεράς Μητρόπολης στις Σέρρες.

Στο πρώτο από τα δύο βίντεο αποτυπώνεται ο 15χρονος να περπατάει μαζί με δύο φίλους του προς το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Και οι τρεις κινούνται με γρήγορο και σταθερό βηματισμό ενώ η κάμερα ασφαλείας που τους έχει αποθανατίσει απέχει μόλις 80 μέτρα από την πλατεία που σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός. Εκείνη τη στιγμή οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 21:05, ενώ στα επόμενα δευτερόλεπτα ο 15χρονος βρέθηκε απέναντι από τον 17χρονο κι άρχισε να το χτυπά.

Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται ο 17χρονος να μπαίνει σε κατάστημα της περιοχής και να κατευθύνεται προς την τουαλέτα, προκειμένου να σκουπίσει τα αίματα που είχε στο πρόσωπό του.

Μάλιστα, ο ανήλικος φοράει κουκούλα, ενώ το χέρι του το έχει στο πρόσωπο του και προσπαθεί να σταματήσει την αιμορραγία.

Σύμφωνα με τα δύο βίντεο, όλα έγιναν σε διάστημα μικρότερο των τριών λεπτών. Στο πρώτο βίντεο που εμφανίζεται η παρέα των τριών η ώρα ήταν 21:05, ενώ ο 17χρονος στις 21:08 μπαίνει στην τουαλέτα του καταστήματος για να περιποιηθεί τα τραύματά του.