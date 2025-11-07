Σέλι: Ρεφενέ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός από κατοίκους και φίλους του χωριού

Παράδειγμα προς μίμηση είναι οι κάτοικοι του χωριού Σελίου που έσπευσαν να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους – μαζί με φίλους και συλλόγους- και να δώσουν τον οβολό τους έτσι ώστε να συμβάλλουν στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του πανέμορφου χωριού τους.

Το ορεινό χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.450 μέτρων και αποτελεί κορυφαίο χειμερινό προορισμό για τους λάτρεις του βουνού και του σκι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το χιόνι, τους επισκέπτες και φυσικά την εορταστική περίοδο των Χριστούγεννων και θέλησαν να ανανεώσουν και να αυξήσουν τον στολισμό του χωριού με ακόμα περισσότερα λαμπιόνια και στολίδια αλλά και χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Το κάλεσμα προς τους περίπου 300 μόνιμους κατοίκους και τους φίλους του Σελίου έκανε ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Φαρσαρώτος καθώς όπως είπε στο thestival.gr «δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν φθορές στον στολισμό που χρειάζονται αναπλήρωση, ενώ παράλληλα η εορταστική διακόσμηση αναβαθμίζεται και επεκτείνεται συνέχεια». Στο πλευρό του χωριού όσον αφορά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό είναι και το Επιμελητήριο Ημαθίας αλλά και ο Δήμος Βέροιας.

Από τον περσινό στολισμό στο Σέλι

«Όλοι συμμετέχουν για να πάρουμε καινούργια στολίδια και με αυτό τον τρόπο να στολίσουμε ακόμα περισσότερο το χωριό μας. Προσπαθούμε να έχουμε τον καλύτερο στολισμό από κάθε άλλο ορεινό χωριό. Εμείς επειδή είμαστε ένα ορεινό χωριό που ζει από το χιόνι επενδύουμε στον στολισμό γιατί αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο το νόμο» είπε.

Στην καμπάνια εισφοράς χρημάτων «όσα μπορεί να διαθέσει ο καθένας» όπως τόνισε ο πρόεδρος της κοινότητας συμμετέχουν ήδη οι μόνιμοι και μη κάτοικοι του Σελίου, φίλοι του βουνού, σύλλογοι κ.ά. και οι οποίοι όπως είπε «θα συνεχίσουν να δίνουν όσα χρήματα μπορούν έως τις 15 Δεκεμβρίου».

Από τον περσινό στολισμό στο Σέλι

«Ήδη έχουμε ξεκινήσει να στολίζουμε γιατί θέλουμε να προλάβουμε και τον καιρό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και φέτος θα παρουσιάσουμε έναν στολισμό μοναδικό σε όλη την Ελλάδα» είπε ο κ. Φαρσαρώτος που εκτιμά ότι την επόμενη εβδομάδα θα χιονίσει μέσα στο χωριό.

«Την άλλη εβδομάδα τα προγνωστικά δίνουν χιονόπτωση μέσα στο χωριό» ανέφερε.

Να σημειωθεί τέλος ότι το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ομώνυμο χωριό και η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη. Το χιονοδρομικό διαθέτει 13 πίστες, 4 παιδικές πίστες ενώ λειτουργούν και 11 αναβατήρες.