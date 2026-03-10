MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη και Παραμυθιά λόγω του σεισμού 5,3 Ρίχτερ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών και Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων καθώς και η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου 2026.

Σεισμός

