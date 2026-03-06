Πράξη Αγάπης: Έκκληση βοηθείας για τον 5χρονο Άρη με σύνδρομο Down

Έκκληση στήριξης απευθύνει ο Οργανισμός Πράξη Αγάπης για τον 5χρονο Άρη, ένα παιδί που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται άμεσα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπειών προκειμένου να κάνει τα βασικά βήματα στην καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο μικρός Άρης έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Down με συνέπεια να παρουσιάζει σοβαρά αναπτυξιολογικά προβλήματα. Όπως αναφέρουν σε σχετικό κείμενο οι άνθρωποι της Πράξης Αγάπης, παρά τη μεγάλη του προσπάθεια, ο 5χρονος δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει τα πρώτα του βήματα ενώ παράλληλα εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση στον λόγο και στις κοινωνικές του δεξιότητες.

«Σύμφωνα με τους θεραπευτές του, η ανάπτυξή του παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο απαιτείται άμεση ένταξη σε εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας», αναφέρεται ακόμη στο σχετικό κείμενο του Οργανισμού, στο οποίο συμπληρώνεται πως «οι παρεμβάσεις αυτές είναι καθοριστικές για την ενίσχυση των κινητικών και επικοινωνιακών του δεξιοτήτων και για τη συνολική εξέλιξη της υγείας και της καθημερινής του λειτουργικότητας».

Η οικογένεια του 5χρονου Άρη αδυνατεί να σηκώσει το υψηλό οικονομικό βάρος των θεραπειών, στα οποία προστίθεται και το κόστος μετακίνησης της οικογένειας από πόλη της επαρχίας προς τα κέντρα θεραπείας. «Η Πράξη Αγάπης στέκεται στο πλευρό της οικογένειας του μικρού Άρη, ξεκινώντας εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων με στόχο να εξασφαλιστεί η συνέχιση των θεραπειών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να κατακτήσει όσα για τα περισσότερα παιδιά θεωρούνται αυτονόητα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Για όλα τα παραπάνω, οι άνθρωποι του Οργανισμού απευθύνουν στον κόσμο έκκληση για βοήθεια, ώστε, όπως τονίζουν, «η συμβολή όλων μας να κάνει τη διαφορά και έτσι να δοθεί στον 5χρονο Άρη η ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά με περισσότερες δυνατότητες και ελπίδα για το μέλλον».

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία στήριξης και τους τρόπους βοήθειας για τον 5χρονο Άρη, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Link εκστρατείας: https://shorturl.at/dEqgX