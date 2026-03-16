Πιερία: Στην εντατική παραμένει γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά – Δίνει “μάχη” για τη ζωή της

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική μια 61χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων σε αγροτική περιοχή της Πιερίας. Για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.

Η 61χρονη δίνει «μάχη» για τη ζωή της και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο της Κατερίνης, μετά την επίθεση από αγέλη σκύλων που δέχτηκε, ενώ περπατούσε σε μονοπάτι έξω από το χωριό Δίον, του Δήμου Δίον Ολύμπου. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι και σώμα και η κατάστασή της κρίνεται ως κρίσιμη, αλλά σταθερή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης είχε συλληφθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο οποίος εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει οριστεί δικάσιμος. Ο αντιδήμαρχος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Όπως υποστηρίζει ωστόσο ο ίδιος, η επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε από αδέσποτα ζώα, αλλά από ζώα που βρίσκονταν σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε μαντριά και έφυγαν από αυτές.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι στην ΕΡΤ, είχαν προειδοποιήσει την 61χρονη γυναίκα να μην ακολουθήσει το εν λόγω μονοπάτι, καθώς είχε διαπιστωθεί η παρουσία ζώων σε εκείνο το σημείο.

